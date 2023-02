Flavio Briatore e Barbara D’Urso, finalmente non si nascondono più: “Ho scoperto un…”

La conduttrice napoletana finalmente ha rivelato il rapporto che la lega con Flavio Briatore. Scopriamo insieme i dettagli.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano. Con il suo carattere frizzantino e la sua risata travolgente ha conquistato milioni di italiani, che seguono assiduamente i suoi programmi.

Al momento è impegnata con la conduzione di Pomeriggio Cinque, una delle trasmissioni di punta di Canale 5. Giunto ormai alla dodicesima edizione, lo show ci regala sempre grandi sorprese e ospiti d’eccezione. Nonostante il suo profilo pubblico, la barbarella nazionale ha sempre cercato di mantenere privata la sua vita sentimentale e familiare.

Non è infatti un caso che solo alcuni giorni fa ha dichiarato a Verissimo di essere diventata nonna di una nipotina, venuta al mondo alcuni mesi fa. Ma la notizia era già trapelata qualche settimana fa e proprio per questa ragione la D’Urso ha deciso di confermare la nascita della piccolina.

In passato quest’ultima ha sempre cercato di rispettare la privacy dei suoi due figli, Giammauro ed Emauele, nati rispettivamente nel 1986 e nel 1988 dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi. Una storia terminata ufficialmente nel 1993.

Il legame con Flavio Briatore

E’ tutto pronto per il grande debutto teatrale della D’Urso, la quale prenderà parte allo spettacolo Taxi a due piazze. Ma nel frattempo ha rilasciato alcune dichiarazioni che la vedrebbero impegnata sentimentalmente con l’imprenditore piemontese.

Lo spettacolo al quale parteciperà è incentrato sul tema amoroso e in particolare sulla bigamia. Durante una delle interviste rilasciate per promuovere Taxi a due piazze, alla conduttrice è stato chiesto se si fosse mai trovata in uno stato di bigamia. Nonostante a teatro sarà lei stessa a vestire i panni di bigama, in passato ha ammesso di essere stata tradita anche se lo ha scoperto non dal suo compagno bensì dai giornali. Visto che si parla di amori e tradimenti, alla presentatrice le è stato chiesto di chiarire il suo rapporto con Flavio Briatore.

Da qualche settimana ormai girano delle voci che li vedrebbero insieme. La D’Urso ha semplicemente ammesso di conoscerlo. Sono usciti diverse volte a cena ma sempre in compagnia di amici, anche se ha finto di non ricordare se i due fossero mai usciti da soli. La presentatrice ha continuato affermando di aver cambiato idea sull’ex manager della Renault. Lo ha definito un uomo interessante e un bravissimo padre, ma ancora una volta non si è volta sbilanciare sul suo status sentimentale.