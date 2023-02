Edoardo Donnamaria tira in ballo Bonolis: la frase di cattivissimo gusto

Il gieffino Edoardo Donnamaria non solo litiga con la sua fidanzata, ora tira in ballo anche persone esterne. La brutta frase su Bonolis

Questa edizione del Grande Fratello Vip sta vedendo momenti più che movimentati, e le discussioni sono all’ordine del giorno. Si litiga anche per le sciocchezze, ma due persone in particolare non fanno altro che discutere, la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Le discussioni poi spesso travalicano le mura della Casa e vengono riprese all’esterno. Sovente sono parenti e amici dei vipponi a rispondere, provocare o dare consigli su quanto avviene o viene detto. Ma in un caso è stato tirato in ballo persino un personaggio famoso, e proprio da Donnamaria.

La brutta frase di Edoardo Donnamaria su Paolo Bonolis

Nella puntata in diretta andata in onda lunedì come al solito Alfonso Signorini ha affrontato le questioni successe in settimana, e ha fatto arrivare in studio appunto Edoardo Donnamaria per discutere di alcune frasi da lui pronunciate. Nel corso della scorsa puntata il volto di Forum aveva avuto un diverbio con l’opinionista in studio Sonia Bruganelli, che lo aveva accusato di non prendere le difese della sua fidanzata con gli altri.

Così in settimana dopo l’ennesima discussione con la Fiordelisi, rivolgendosi alle telecamere il ragazzo ha detto: “Guarda che hai fatto Sonia Bruganelli, sei brutta, brutta e antipatica, ti odio, lei odia me e io odio lei, è bollita, bruciata, controcorrente per forza. Magari facessi quello che fa lei? Eh, sposati Paolo Bonolis. Credo che lei sia matura e non se la prenderà, ma in questo momento mi sta sul caz*o”.

Ovviamente Signorini ha chiesto un confronto tra lui e la Bruganelli che ha iniziato: “Non me la sono presa perché sta lì dentro da quattro mesi. L’unica cosa che mi ha un po’ lasciato così, è che secondo lui, se una donna ha fatto qualcosa è perché è sposata con un uomo“ e ha aggiunto “Ho l’impressione che tu abbia un atteggiamento, nella relazione uomo – donna, che non è proprio limpido. Hai una rabbia repressa nei confronti della donna di cui ti sei innamorato, perché la gestisci relativamente, allora la aggredisci o ti sottrai. Mi dispiace”.

Le scuse

Da persona adulta e matura qual è Sonia Bruganelli ha capito dunque che le parole di Edoardo Donnamaria non erano offensive davvero, e quindi quando il ragazzo le chiede scusa lei risponde: “Da te me lo aspettavo. Dovresti maturare, essere felice quando una persona che ami ottiene un riconoscimento” e accetta le sue scuse.

Pace fatta, e la chiosa di Alfonso Signorini è stata: “Sono disponibile a fare da padrino al battesimo del bambino tuo e di Antonella”.