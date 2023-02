Emanuele Filiberto e il tradimento alla moglie: “L’ho meritata la sberla” | Così ha reagito Clotilde

Emanuele Filiberto ha tradito la moglie che ha reagito in malo modo; il racconto dell’erede di Casa Savoia sull’accaduto

Nasce Principe, Emanuele Filiberto, erede di quella Casa Savoia che avrebbe dovuto regnare sul nostro Paese se fosse ancora in auge la monarchia. Ma nel corso del tempo, una volta terminato l’esilio imposto a nonno Umberto II nel 1946, con la possibilità di rientrare in Italia per l’erede al trono inizia una nuova vita.

Proprio riguardo la possibilità di tornare sul suolo italico ha dichiarato al settimanale francese Point de vue: “È come se improvvisamente si fossero spalancate le porte della mia prigione dorata. Scoprivo finalmente la libertà. Il primo incontro fu con il Santo Padre, Giovanni Paolo II. Udienza indimenticabile, e lui un uomo straordinario. Abbiamo parlato di sci. Voleva conoscere tutti gli ultimi modelli e soprattutto dove sarei andato a sciare in Italia”.

Diventa quindi personaggio televisivo, ed è anche apprezzato da quel Paese che lui ama tanto. Arrivano quindi le apparizioni in vari programmi, Ballando con le Stelle, persino il Festival di Sanremo dove si aggiudica il secondo posto con il brano Italia amore mio.

L’apprezzamento degli italiani

Emanuele Filiberto come detto è molto apprezzato in Italia, e al Giornale ha sottolineato quanto questo lo renda felice: “Gli italiani per strada non mi chiamano Emanuele o Emanuele Filiberto: per tutti sono il principe[…] È un modo molto familiare di rivolgersi a me e se dimostra che sono entrato nel cuore delle persone è vero che anche la gente è entrata nel mio cuore. Attraverso le trasmissioni televisive hanno potuto constatare che non c’è mai stato un filtro tra me e loro”.

Nella vita privata è sposato dal 2003 con l’attrice francese Clotilde Courau, da cui ha avuto le due figlie Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, e Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria.

Un matrimonio d’amore che però non è stato esente da qualche problema, come per tutti i comuni mortali. Emanuele Filiberto ha infatti ammesso di essere stato infedele alla moglie, ospite da Maurizio Costanzo.

Non solo, ma ha anche rivelato che la donna potrebbe aver avuto delle reazioni abbastanza forti. Ha infatti dichiarato: “Potrei aver tradito mia moglie, chi non lo ha fatto? Ma ho un grande rispetto per lei, è una grande donna e una grande mamma. Io non dico le bugie, ho sempre detto la verità. Se mi ha dato delle sberle, me le sono meritate. Ma non mi sono mai difeso”.