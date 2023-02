Carlo Conti,è successo tutto così in fretta: “licenziato di punto in bianco”

Carlo Conti e la rivelazione che lascia tutti senza parole, soprattutto i fan: il licenziamento che non ti aspetti, scopriamo di più

Uno dei conduttori che ha sempre avuto le idee chiare circa il successo dei suoi programmi e di quello che offre il mondo dello spettacolo è proprio lui, Carlo Conti. Nel tempo ha ottenuto grandi percentuali di share circa i programmi da lui condotti che si sono sempre rivelati dei successi senza tempo. Un esempio lampante è proprio Tale e quale show, finito da poche settimane. Carlo Conti di recente ha svelato dei dettagli personali che hanno lasciato tutti senza parole proprio in una intervista.

Con il tempo, il conduttore è diventato una leva importante del successo di alcuni programmi dapprima radiofonici, come Radio Studio 54 e Lady Radio, fino alla creazione di Estate 2000 nel 1982, dove ha conosciuto Leonardo Pieraccioni e, vista la simpatia e il talento hanno cominciato a collaborare. Insieme hanno ideato il famoso programma Succo D’Arancia, dove fece la conoscenza di Giorgio Panariello definito “un tizio che faceva le imitazioni di Renato Zero” e insieme hanno ideato uno spettacolo teatrale che spopolò in tutta la Toscana.

Con il tempo, Carlo Conti è divenuto uno dei punti essenziali della televisione italiana e, in una intervista rilasciata a Corriere della sera in cui il giornalista gli ha chiesto se nel corso della sua carriera qualcuno ha creduto meno in lui, Conti ha risposto: “L’affetto del pubblico non è mai mancato. Tra gli addetti ai lavori, è chiaro che quando arrivi con i risultati è più facile. Un consenso maggiore senza dubbio c’è stato: credo di aver dimostrato di poter fare bene tante cose, non ultimo Sanremo. Aver fatto tutto il mio percorso in Rai per me è una soddisfazione“.

Carlo Conti e la rivelazione che lascia senza parole

Una carriera costellata di successi, come abbiamo potuto vedere con il tempo e con i programmi che hanno raggiunto sempre una buona percentuale di share, ma Carlo Conti ha fatto delle rivelazioni in una intervista al Corriere della Sera che hanno lasciato davvero senza parole il pubblico e i giornalisti. Il futuro è nelle mani di chi sogna, diceva un aforisma.

Quell’aforisma, insomma, rispecchia moltissimo la vita e le scelte del conduttore di Tale e quale show, in quanto Carlo ha sempre avuto chiara l’idea circa il suo futuro lavorativo all’interno del mondo dello spettacolo.

Tra poco partirà un nuovo programma che Carlo condividerà con i suoi amici di sempre, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello e, in occasione di questo ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera svelando che sin dal principio e prima del successo ha sempre saputo ciò che voleva.

Nel dettaglio, l’uomo avrebbe detto di aver avuto sempre le idee chiare: “Non con la frenesia di arrivare, ma solo per il gusto di fare questo mestiere. Ero assunto in banca da tre anni: mi sono licenziato di punto in bianco lasciando il certo per l’incerto per questo“.