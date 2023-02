Mara Venier, il lutto che ha rotto tutto: non lo supererà mai

La conduttrice veneta è ancora stravolta dall’improvvisa morte del suo carissimo amico. Non riesca proprio a superarla.

Maria Venier è senza alcun dubbio una delle conduttrici più apprezzate e amate dal pubblico, come dimostrato dalla sua longevità televisiva. Una carriera che non si è mai arrestata e che ancora oggi continua a regalarci emozioni.

Al momento è impegnata nella conduzione di Domenica in, programma di punta della Rai, di cui la Venier ha condotto ben 14 edizioni, sorpassando Pippo Baudo, rimasto a quota 13 e Massimo Giletti, che ha preso le redini del programma per ben 9 edizioni.

Il ricordo di Mara

Poche ore fa Mara, che è molto attiva sui social, ha pubblicato una dedica al suo amico di lunga data, Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 all’età di 60 anni. Un lutto che ancora oggi la presentatrice non riesce a superare. Nel corso delle varie interviste, ha sempre colto l’occasione di ricordare il conduttore romano, la sua simpatia e soprattutto la sua bontà.

Una persona che ha sempre pensato al prossimo e non ha mai smesso di aiutare i più bisognosi. E proprio in occasione di quello che sarebbe stato il compleanno di Frizzi, la Venier gli ha dedicato una dolce dedica online. Ovviamente non è mancato nemmeno l’omaggio da parte di alcuni utenti che hanno commentato il post della stessa conduttrice, ricordando Frizzi per la sua grande bontà e la sua intramontabile onestà.

Come dimentica il grande contributo che quest’ultimo ha lasciato al mondo della televisione italiana. Una vita dedicata alla carriera, che non ha portato avanti fino all’ultimo istante. Anche lui come Mara ha condotto Domenica in, ma questa è solamente una delle innumerevoli cose che accomunava i due amici.

Insieme infatti hanno contribuito alla ricerca partecipando alla maratona televisiva del Telethon, che Frizzi ha condotto dal 1994 fino all’anno in cui è venuto a mancare. Questo aspetto solidale del conduttore era molto conosciuto ed è proprio lui che ha chiesto alla Venier di entrare a far parte di questo bellissimo progetto.

Quest’ultima, dopo la morte dell’amico, ha cercato di onorare la meglio la sua memoria, portando avanti la trasmissione, che nel corso degli anni ha raccolto centinaia di milioni di euro. Il rapporto e il rispetto reciproco che legava i due conduttori andava oltre il piccolo schermo. Proprio per questa ragione la scomparsa di Fabrizio è stato un vero shock per Mara, che ancora oggi non riesce a credere che non ci sia più. Ma una cosa è certa. Rimarrà per sempre nel suo cuore e nella sua memoria così come in quella di milioni di telespettatori che lo hanno seguito nel corso di tutta la sua carriera.