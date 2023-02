Silvia Toffanin, in diretta arriva la rivelazione: le lacrime sul viso sono struggenti | “Li ho salutati”

Silvia Toffanin e la rivelazione dolorosa in diretta televisiva che lascia il pubblico senza parole: ecco cosa è accaduto

Il pubblico ha sempre amato la forte sensibilità e umiltà della bellissima conduttrice che dal 2009 conduce il programma Verissimo, Silvia Toffanin. La donna è abituata ad affrontare in maniera più che professionale diversi tipi di interviste soprattutto a personaggi famosi nel mondo dello sport, dello spettacolo, della moda e tanto altro. Questa volta, ha dovuto affrontare il dolore e la sofferenza di un ospite molto amato dal pubblico.

Come tutti sanno, Silvia Toffanin si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo per via della sua partecipazione alla finale del concorso di bellezza Miss Italia e al programma in qualità di ‘letterina’ condotto da Gerry Scotti, Passaparola. Da lì, la sua carriera ha cominciato a risplendere in quanto si è sempre dimostrata una grande conduttrice in vari programmi come Mosquito e Nonsolomoda.

Dal 2009, ha cominciato a condurre Verissimo che ha sempre ritenuto essere la sua seconda famiglia. Per Silvia Toffanin questo programma è davvero una sfida giornaliera dove dimostra sempre tutta la sua sensibilità, la sua professionalità anche nel toccare temi delicati come la scomparsa di alcune persone legate alla sfera privata dei suoi ospiti.

Uno degli ospiti che ha commosso il mondo dello spettacolo, la conduttrice e tanti altri è colui che ha cambiato il modo di fare televisione captando sempre l’evoluzione della società: Gerry Scotti.

Silvia Toffanin e la rivelazione commovente in diretta televisiva

Non tutte le interviste sono uguali e, qualche volta, Silvia Toffanin nel suo amato programma Verissimo deve affrontare anche argomenti e temi molto delicati per la persona che ha di fronte. Questa è stata la volta del conduttore che per lei è stato da sempre un punto di riferimento, Gerry Scotti. Il conduttore, intervistato dalla Toffanin ha fatto una rivelazione circa la scomparsa delle persone che le hanno dato la vita, i suoi genitori.

Il conduttore Gerry Scotti, durante l’intervista non è riuscito a trattenere le lacrime ricordando i suoi genitori, punti di riferimento di vita da sempre. L’uomo, durante un’intervista passata aveva detto che i due erano andati via in un giorno e ci ha tenuto a precisare che sono morti senza un’avvisaglia.

Nel dettaglio, egli ha voluto chiarire sottolineando: “Intendevo dire come lasso di tempo. Sono morti dalla sera alla mattina senza un’avvisaglia, una malattia o avvisarci. E’ una precisazione che ci tenevo a fare. Li ho salutati la sera prima e il giorno dopo non c’erano più”.