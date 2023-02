Vanessa Incontrada, pizzicata la foto completamente struccata: ora sì che sappiamo com’è davvero

La simpatica showgirl Vanessa Incontrada sempre bellissima anche senza trucco, la foto che lo dimostra

Vanessa Incontrada è una simpatica showgirl spagnola diventata famosa nel nostro Paese sin dal suo arrivo, nella metà degli anni 90. Un esordio da modella, poi le prime apparizioni in tv in alcuni programmi come Super e Nonsolomoda, e quindi il cinema.

Da Il cuore altrove a Tutte le donne della mia vita solo per citare alcune pellicole che l’hanno vista recitare, la spagnola approda anche a teatro. Ma il vero successo, quello che la farà amare e conoscere dal grande pubblico arriva con la conduzione del programma di cabaret Zelig Circus al fianco di Claudio Bisio. Qui la Incontrada dà prova di grande simpatia, prestandosi con ironia e autoironia agli scherzi e alle prese in giro di Bisio.

Nella sua vita privata è stata legata dal 2007 a Rossano Laurini dal quale ha avuto il figlio Isal nel 2008. Nel 2022 la relazione è finita senza comunicati eclatanti. Circa questa scelta del silenzio ha detto a Vanity Fair: “Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita”.

Il rapporto con il peso

Da un po’ di tempo Vanessa Incontrada si è trovata al centro di grosse polemiche e critiche circa il suo aumento di peso dopo la gravidanza. Attacchi gratuiti e cattivi di cui ha detto tempo fa ad Elle: “Si dice sempre che i peggiori attacchi arrivino da chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono di più arrivarono da persone sconosciute. Ero delusa e disorientata: ma perché essere così cattivi? È stato un momento duro. Io ero modella, avevo un corpo bellissimo. Poi sono rimasta incinta con una gravidanza problematica. Appena nato Isal ho ripreso subito a lavorare, allattavo, ero prosperosa, ma non mi aspettavo tanta cattiveria sui social”.

Oggi la showgirl non si fa più toccare dalle critiche, che arrivano qualunque cosa una persona faccia, ammette. Ospite da Mara Venier ha infatti dichiarato: “Mi hanno fatto male perché durante la gravidanza ho avuto delle problematiche e mangiavo. Se fra un anno perdo venti chili mi diranno che sono depressa, ho un amante e mi sono lasciata con mio marito. Se non ti piaccio cambi canale e vai a vedere un’altra foto […] la cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare. Siamo donne: fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e alla fine bisogna accettarsi. Questo non vuol dire che non mi prendo cura di me”.

La bellezza di Vanessa Incontrada

E anche se le critiche a Vanessa Incontrada non si fermano, lei va avanti per la sua strada mostrandosi così com’è. Bellissima sempre, anche senza trucco. Come possiamo vedere da alcune foto in cui appare versione nature.

Il viso è pieno di caratteristiche efelidi che sarebbe un peccato coprire, la pelle è fresca e liscia, del resto, a soli 44 anni è giovanissima. E splendida, sempre.