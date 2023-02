Maddalena Corvaglia, dopo anni rivela la verità su Elisabetta Canalis: Ecco cosa mi ha fatto

Le due indimenticabili veline Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non sono più amiche da tempo. La mora svela la verità sul litigio

Sul bancone del Tg Satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia nel corso degli anni si sono avvicendati diversi conduttori e altrettante Veline, con un’unica costante: devono essere necessariamente una bionda e una mora. E tra le tante che abbiamo imparato a conoscere e ad amare ce ne sono due in particolare che sono rimaste nel cuore dei telespettatori.

Parliamo di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, che hanno fatto il loro ingresso nello studio di Striscia nel lontano 1999, diventando grandi amiche anche nella vita. Un’amicizia durata venti anni coronata da un progetto comune, l’apertura di una palestra in America, dove la sarda si è trasferita e vive da diversi anni. Finché, improvvisamente, i rapporti si chiudono senza un motivo apparente.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis: la verità sul litigio

In tutti questi anni i fan delle due amiche si sono sempre chiesti cosa fosse successo, ma né da parte di Elisabetta Canalis né da parte di Maddalena Corvaglia ci sono state spiegazioni esaurienti. Qualche tempo fa il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha svelato: “Una delle due si è sentita tradita dall’amicizia dell’altra. Dicono che di mezzo c’era la storia di un contratto, che avrebbero dovuto fare insieme qualcosa e alla fine una delle due non ha voluto. Sono pronte a fare la pace, era un motivo cretino…”

Sarebbe quindi, a suo dire, un motivo legato a qualche impegno lavorativo disatteso da parte di una delle due. Si è parlato in passato della palestra aperta da entrambe che però la Canalis sarebbe stata costretta a chiudere dopo l’abbandono della Corvaglia che avrebbe deciso di tornare in Italia. Ma non si sa se sia davvero questo.

Recentemente la bionda, ospite a Verissimo, ha commentato: “È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è”.

Anche Elisabetta tempo addietro ha detto la sua, senza però sbilanciarsi molto: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi. Ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”.

Nessuna spiegazione quindi è giunta davvero fino ad ora. Tutti però sperano ancora che tra le due ex Veline torni il sereno e che riallaccino finalmente i rapporti.