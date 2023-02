Mia Martini si ribalta nella tomba: quello che esce fuori da Mara Venier è da brividi

Durante il programma Domenica In condotto da Mara Venier quello che esce su Mia Martini è davvero sorprendente: ecco i dettagli

Una delle conduttrici che ha sempre dimostrato il suo grande talento artistico soprattutto nell’ambito della conduzione e che, dopo ben trent’anni continua ad essere uno dei punti di diamante della televisione italiana è proprio lei, Mara Venier. La donna, infatti, ogni domenica che ben si rispetti conduce il famoso programma Domenica In, dove avvengono spesso interviste è stata fatta una rivelazione davvero incredibile e che non ti aspetti.

La Venier è una donna molto professionale che con la sua simpatia, ironia e talento ha rilanciato uno dei programmi di punta che ancora oggi ottiene i consensi che non ti aspetti. Grazie al suo Domenica In, uno dei format tra i più apprezzati del pubblico, la conduttrice è diventata una vera e propria musa per i dirigenti Rai.

Nel suo programma avvengono interviste, momenti di gioie e anche un percorso di sofferenza che la donna rivive con l’ospite in questione ripercorrendo i suoi momenti di vita come è successo di recente dopo al morte di Gina Lollobrigida. Mara Venier si è sempre distinta per il suo animo buono e sincero ed è per questo che viene definita la Zia della Domenica Italiana.

Manca davvero poco al Festival di Sanremo, la kermesse che comincerà martedì 7 Febbraio 2023 e, nella puntata dedicata alla kermesse sono state fatte delle rivelazioni choc circa la morte di una delle cantanti che ha fatto la storia della musica italiana di tutti i tempi: stiamo parlando proprio di lei, la sorella di Loredana Bertè, Mia Martini.

Le rivelazioni a Domenica In: ecco cosa è stato detto

Proprio nella puntata dedicata alla musica per eccellenza, alla vigilia del Festival di Sanremo, a Domenica In è stata fatta una rivelazione davvero choc che ha lasciato tutti senza parole. Questo riguarda principalmente Mia Martini e il fatto che per anni è stata ritenuta una persona che portava sfiga. Furono proprio quelle chiacchere a far perdere la vita alla sorella di Loredana Bertè.

Il giornalista e produttore Adriano Aragozzini, circa questo episodio ha fatto delle rivelazioni agghiaccianti che hanno portato a chiudere quasi immediatamente il discorso da parte di Mara Venier.

Proprio il produttore ha parlato del fatto che dopo il Festival di Sanremo del 1989, tutti gli artisti dovevano prendere l’aereo e nessuno voleva prenderlo con.. lei. L”uomo, però, ha continuato affermando: “Sto parlando di fatti successi davvero. Conclusione: a New York arrivarono quasi tutti gli artisti per via di diffide delle varie case discografiche. E a New York, la cosa più triste è che c’erano artisti napoletani, non faccio nomi altrimenti diventa uno squallore, che nelle giacche giravano con corni, ferri di cavallo… una vergogna”.