Manuel Bortuzzo, ricoverato per problemi di salute: è successo in queste ore | Come sta

Manuel Bortuzzo semina il panico sui social dopo il breve annuncio su Instagram: nuovi problemi di salute per l’atleta?

Il nuotatore triestino negli scorsi mesi ha varato su Rai1 “Rinascere”, adattamento del suo difficile vissuto personale, tra vasche in piscina, il terribile agguato di cui è stato vittima e la difficile risalita, fino al raggiungimento di un nuovo equilibrio psicologico.

L’atleta aveva inoltre scelto di esporsi nell’inflazionato format “GF Vip 6”, allacciando durante l’esperienza una solida amicizia con lo schermidore Aldo Montano.

Manuel Bortuzzo, in tale occasione, aveva inoltre catalizzato le attenzioni romantiche di Lulù Selassiè che, dopo uno strenuo corteggiamento, ne aveva conquistato il cuore. Nonostante la coppia fosse uscita dal reality mano nella mano, dopo qualche mese il nuotatore ha ufficializzato una prevedibile rottura, comunicata a mezzo ANSA ai trepidanti fan.

Archiviata anche la breve frequentazione con la TikToker Angelica Benevieri, Manuel sembra essere tornato al suo primo amore, la piscina. L’atleta ha annunciato infatti la volontà di partecipare alle Paralimipiadi di Parigi 2024, e ha ripreso gli impegnativi allentamenti, monitorato dall’inflessibile cronometro. Nelle ultime ore, però, il nuotatore ha condiviso con i fan uno scatto assai preoccupante: scopriamo cos’è successo…

Manuel Bortuzzo in ospedale? Ecco cosa sappiamo

L’atleta, solitamente molto attivo sui social, pubblica spesso contenuti su Instagram, esibendo scatti in compagnia degli amici, nonché degli allenamenti nella sua piscina capitolina. Manuel Bortuzzo ha recentemente pubblicato una foto in bianco nero dal bordo vasca, ribadendo la ferrea volontà di giungere all’ambita meta sportiva: “Nobody said it was easy“, ovvero. “Nessuno ha detto che sarebbe stato facile”.

Una manciata di ore fa, il fulmine a ciel sereno. Il nuotatore ha infatti pubblicato una storia in cui appare sciupato e stanco, con il volto celato da una mascherina, e ha corredato l’immagine con questo inciso sibillino: “La vita può cambiare velocemente. Non rimandare a domani quello che potresti fare oggi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo (@manuelmateo_)

Le condizioni attuali di Manuel Bortuzzo

Fonti vicino alla famiglia del nuotatore hanno riferito alla testata “Fanpage” che Manuel Bortuzzo sarebbe fuori pericolo, e che le tempestive cure ne avrebbero ripristinato completamente il suo stato di salute.

Anche i solerti fan hanno tirato finalmente un sospiro di sollievo: l’atleta gode di un enorme seguito sui social, e i follower più accaniti non perdono occasione per vestire i panni di virtuali cheerleader. Uno di essi, ad esempio, l’ha incoraggiato: “Nelle difficoltà trovi una forza incredibile dentro di te. Siamo in tantissimi a fare il tifo per te, ti voglio bene, Manuel!“.