Kate e William genitori spietati: ecco cosa hanno fatto ai loro figli | ‘Un vero massacro’

I Principi del Galles hanno impartito una rigida etichetta reale ai figli, soprattutto per quanto riguarda il loro comportamento.

Non è una sorpresa che Kate e William abbino educato i loro tre figli a rispettare le regole imposta da Buckingham Palace. Del resto, è la stessa etichetta imposta a William sin da quando era in fasce e la Middleton ha imparato presto a rispettarla una volta entrata all’interno della famiglia reale.

Correva l’anno 2011 quando la coppia ha deciso di pronunciare il fatidico sì di fronte a migliaia di invitati e sudditi, che non vedevano l’ora di celebrare il primo matrimonio di un erede al trono dopo ben 30 anni, quando la Principessa Diana è convolata a nozze con l’attuale Re Carlo.

Nei successivi 10 anni i giovani coniugi hanno accolto tre figli, George, il futuro erede al trono, Charlotte e Louis, il piccolino di casa. Fin da subito hanno dovuto imparare le rigide regole reali anche se essendo bambini a volte risulta difficile per i genitori farle rispettare.

Un esempio è stato il comportamento del principino Louis al Giubileo di Platino della nonna Elisabetta, durante il quale è stato immortalato dai paparazzi mentre faceva delle smorfie alla mamma. Ma del resto, si tratta pur sempre di un bambino di 4 anni, costretto a rimanere al suo posto per delle ore. Ma c’è una regola alla quale i tre pargoletti non possono trasgredire.

La regola

Nonostante facciano parte della Royal Family, l’approccio alla genitorialità dei Principi del Galles è più flessibile rispetto a quello delle vecchie generazione o dell’approccio utilizzato nei confronti dello stesso William e del fratello Harry.

Secondo alcune indiscrezioni a George, Charlotte e Louis sarebbe proibito urlare, sia in pubblico che in casa. Proprio così. Durante gli eventi ufficiali non possono dimenarsi né tantomeno alzare la voce, cosa comprensibile. Ma a quanto pare non possono urlare nemmeno quando sono in casa. La famiglia, come ben sappiamo, lo scorso anno si è trasferita all’Adelaide Cottage, nella tenuta dei Windsor. Questo per dare maggiore privacy ai tre piccoli, i quali hanno cominciato a frequentare una nuova scuola, nelle vicinanze dell’attuale residenza. Prima infatti risiedevano in uno degli appartamenti di Kensington Palace.

Ebbene sì, in entrambe le dimore Kate e William hanno cercato di far seguire le stesse regole, che includono il divieto assoluto di urlare. Chi trasgredisce, secondo le fonti, non viene messo in punizione, bensì viene mandato a sedere su un divano. Qui i genitori cercano di avere una discussione pacata e tranquilla con il diretto interessato. Insomma, un approccio decisamente insolito per una Royal Family.