Avanti un altro, aggressione in diretta a Paolo Bonolis: finisce a terra dopo i colpi

Un aggressione in diretta a Paolo Bonolis proprio nel suo programma Avanti un altro: i fan sono davvero increduli per quello che è successo.

Paolo Bonolis rappresenta l’emblema della televisione italiana per eccellenza, uno degli uomini che ha saputo valorizzare i suoi punti di forza e raggiungere risultati davvero eccezionali. Sono tanti i programmi che hanno portato al successo l’uomo facendo trasparire la natura più vera della nostra società: tra questi possiamo ricordare Ciao Darwin e il famoso programma pomeridiano, Avanti un altro. Proprio qui, infatti, è avvenuto un episodio che ha lasciato senza parole i fan.

Ogni programma condotto da Paolo Bonolis, proprio come Avanti un altro, rappresenta il punto di forza di una società in cui si può spaziare curando ogni minimo particolare tra cui quello dei concorrenti spesso bizzarri, simpatici e molto curiosi che divertono particolarmente il pubblico.

Avanti un altro, infatti, non è altro che un format in cui i concorrenti devono indovinare la risposta con la simpatia del conduttore Paolo Bonolis che mira a far raggiungere la vittoria attraverso il gioco finale. La particolarità dei questo format è la presenza di un Minimondo, ossia di alcuni figuranti particolari che il concorrente può scegliere e/o arrivano in maniera diretta con il pescare di alcuni pidigozzi che possono avere dei valori.

Il programma di Bonolis è sempre stato visto come una magica formula di leggerezza e spensieratezza per lo spettatore che decide di guardare lo show. Per anni, infatti, il conduttore è accompagnato da Luca Laurenti e insieme creano una coppia davvero straordinaria, come sostenuto anche da Platinette. Gli ascolti li hanno sempre premiati, tanto che il programma arriva ad uno share pari al 22%. Di recente, però, è avvenuto un episodio che ha sconvolto il conduttore e i fan.

Paolo Bonolis e l’episodio sconvolgente ad Avanti un altro

Il programma Avanti un altro premia proprio per la sua semplicità e per il suo divertimento assoluto. Di recente, grazie alla pagina Passionetecnologica.it, sta girando un video divenuto virale che riguarda il conduttore e un concorrente che purtroppo sbaglia la risposta alla domanda che lo avrebbe portato alla vittoria.

Il concorrente, però, sembra non portare rancore alla mancata vittoria e quando Bonolis si alza per salutarlo, l’uomo lo colpisce e Paolo cade per terra in quanto l’uomo gli sferra una ginocchiata nelle parti basse.

Il conduttore cade per terra e chiede al concorrente il perché lo avesse fatto e il concorrente risponde di non averlo fatto volontariamente. Una volta alzato, Paolo comincia a lanciare pezzi di cartoncino addosso. Sicuramente un siparietto preparato in precedenza.