Felipe Massa, avete mai visto sua moglie? Una bellezza fuori dal comune

L’ex pilota di Formula 1 vanta una mogliettina da urlo. Vi è mai capitato di vederla? Ecco la foto che ha fatto il giro web.

Felipe Massa conosciuto soprattutto per la sua carriera automobilistica in Formula 1 ma nell’ultimo periodo è tornato sotto i riflettori per un motivo completamente differente. C’è una foto che il pilota brasiliano ha deciso di condividere con i suoi fan che lo ritrae al fianco di sua moglie, Anna Raffaella Bassi.

Nato e cresciuto a Sao Paolo, la sua passione per le automobili comincia fin da piccolo. Dal suo cognome si può dedurre che ha origini italiane. In effetti suo nonno era originario di Cerignola, una piccola città del foggiano. Classe 1981, Felipe comincia a correre con i Kart all’età di 9 anni e da quel momento non si è più fermato. La sua bravura lo ha fatto approdare a soli vent’anni in Formula 1, quando ha debuttato con il team della Sauber Petronas.

Dopo un anno coglie l’opportunità di entrare in Ferrari ma inizialmente gli viene offerto un contratto come collaudatore. Debutterà ufficialmente come pilota alcuni anni dopo, nel 2006, affiancando l’intramontabile Micheal Schumacher, che a quel tempo si era già aggiudicato sette titoli mondiali. Conclude la stagione in modo dignitoso, con due vittorie e 3 pole position.

Con il ritiro di Schumacher avvenuto nel 2007, diventa lui il pilota contendente al titolo e nello stesso anno, il primo dicembre, convola a nozze anche con la sua compagna di lunga data, anche lei di origine italiane.

La moglie di Felipe Massa

I piloti, come ben sappiamo, si preparano per essere pronti a qualsiasi evenienza, ma nel 2009 accade l’impensabile. Durante la qualifiche del Gran Premio di Budapest, mentre si trovava alla guida della sua monoposto, viene colpito da una molla, che si è staccata dalla macchina che lo precedeva, appartenente a quel tempo a Rubens Barrichello, suo connazionale.

La molla lo colpisce penetra il casco colpendolo poco al di sopra dell’occhio sinistro e perde i sensi. Viene quindi portato urgentemente in ospedale. Per fortuna, dopo alcuni giorni viene dimesso, anche se per il resto della stagione viene sostituito da Michael Schumacher. Dal 201o Massa torna a correre con la Ferrari, dove rimane fino al 2014, quando decide di passare in Williams. Qui rimane fino al suo ritiro dalla Formula 1, avvenuto nel 2017.

L’ex pilota è molto attivo sui social, dove conta oltre 1 milione di followers, anche se non condivide spesso foto della sua famiglia. Infatti uno dei suoi ultimi post ha decisamente catturato l’attenzione dei suoi seguaci. Ha deciso di pubblicare una foto di lui e della sua dolce metà, alla quale ha augurato un buon compleanno.