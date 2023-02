Gerry Scotti completamente massacrato: “Tutti i valori sballati e il fegato e i reni…” | Ecco come sta

Il conduttore Gerry Scotte ammette finalmente il suo pesante trascorso clinico: l’improvvisa malattia ha minato il suo organismo.

Sorriso contagioso da imbonitore nato, il pavese Gerry Scotti ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alla sua collaborazione con Radio Deejay.

Dopo il fortunato incontro con Claudio Cecchetto, il conduttore radiofonico ha scelto di convertirsi al mondo della TV, siglando il successo di molti quiz e sit-com del Biscione.

Considerato, a ragione, l’erede del compianto Mike Bongiorno, Gerry Scotti negli anni ha ampiamente dimostrato la sua versatilità, intrattenendo milioni di spettatori nei contesti più disparati.

Nonostante il pubblico lo associ ad una figura affabile, solare e positiva, anche il mattatore ha affrontato dolorosi trascorsi personali, come narrato alla collega Silvia Toffanin nel salottino di “Verissimo”, durante la puntata del 5 febbraio.

Gerry Scotti e il devastante impatto con il Covid-19

Il conduttore lombardo ha edotto la padrona di casa circa un pesante lutto familiare, ovvero la morte di entrambi i genitori. Gerry Scotti ha rievocato la terribile perdita: “Mia mamma e mio papà sono morti entrambi in un giorno, senza un’avvisaglia, senza una malattia… Senza dare il tempo di preoccuparsi, di capire cosa fare. Mia madre aveva 67 anni, era molto giovane. Mio padre se n’è andato 4 anni più tardi…“.

Il mattatore ha quindi commentato: “Li ho salutati tutti e due la sera prima, ed il giorno dopo non c’erano più. Lì scopri che tu sei una pallina del pallottoliere: non provate a fare calcoli con la vita, perché all’improvviso arriva qualcuno, scuote il pallottoliere, e voi non siete più nessuno.”. Al contrario dei genitori, Gerry Scotti ha ricevuto nel recente passato una tempestiva diagnosi di Covid-19, e ha rievocato quei drammatici momenti di incertezza: “Avevo tutti i valori sballati. Dal fegato, ai reni, al pancreas“.

Le attuali condizioni di Gerry Scotti

Il conduttore di “Caduta libera” può fortunatamente contare sull’amore della sua famiglia, e ha recentemente festeggiato l’arrivo del secondo nipotino Pietro, dopo la primogenita Virginia.

Gerry Scotti ha infatti gioito: “Prendere in braccio Pietro è stata un’emozione intensa, ma anche molto più controllata, rispetto a quando ho preso in braccio per la prima volta Virginia. Sono felicissimo per mio figlio, perché io sono figlio unico, e lui anche. Entrambi, anche se in modo diverso, abbiamo sentito il peso di questa unicità, e adesso sono felicissimo che lui e Ginevra abbiano 2 bambini. Adesso spero nel terzo nipotino, o in una coppia di gemelli!“.