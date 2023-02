Katia Ricciarelli, dopo anni ha ammesso tutto su Pippo Baudo: “Ammazza ogni…”

Le parole di Katia Ricciarelli sull’ex marito Pippo Baudo. La sua verità dopo anni viene fuori

Katia Ricciarelli la conosciamo tutti. Come tutti conosciamo la sua storia con Pippo Baudo, sposato il 18 gennaio 1986 e da cui si è inaspettatamente separata nel 2004 per poi divorziare tre anni dopo.

Un amore arrivato quando all’amore ormai Katia non credeva più, come ammette a Verissimo: “Quando mi sono lasciata con José Carreras pensavo di aver chiuso con l’amore, invece poi ho conosciuto Pippo e ci siamo innamorati subito”. Prima del famoso conduttore infatti la soprano è stata legata a lungo al suo collega Carreras, per ben 13 anni. E ha sofferto molto.

Giovanissima lei, 23 anni, un anno in meno lui, ricorda: “Eravamo giovani, è stato un amore davvero importante. Non riuscivamo a stare distanti. Lui era sposato da soli sei mesi e quando mi ha incontrato ha lasciato sua moglie. La cosa divertente però è che dopo tanti anni che eravamo insieme lui era tornato con la moglie e aveva fatto un altro figlio. Io l’ho perdonato ma non era più la stessa cosa, non avevo più fiducia in lui e quando manca la fiducia è finita”.

Katia Ricciarelli e la verità su Baudo

Ma anche con Baudo com’è noto l’amore finisce, per vari motivi ma soprattutto per quello che affligge tante coppie portandole inesorabilmente alla separazione. Ammette Katia Ricciarelli: “Pensavo che sarebbe stato l’ ultimo uomo della mia vita. A un certo punto, però, tra noi non c’era più grande dialogo e il silenzio ammazza ogni rapporto. Se tu non hai una conversazione continua con la persona che hai accanto, non esisti”.

A contribuire alla fine della relazione con il conduttore però probabilmente è stato anche un altro fattore. Lo ha rivelato a Belve, dove la Fagnani le chiede come mai prima di sposarsi Baudo le abbia chiesto di abortire. la donna racconta: “Perché evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Quindi sono stata punita, è giusto che sia andata così. Non do più colpe a me stessa o a Pippo, è un qualcosa che aveva deciso il destino”.

I due infatti non hanno mai avuto figli, e la Ricciarelli ammette: “Se non è venuto doveva essere così quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”.

E oggi c’è un nuovo amore nella sua vita? Quando ha partecipato al GFVip ha accennato a qualcuno, ma oggi confessa: “Quando stavo in una casa chiusa avevo una persona fuori che pensavo e volevo. Ma quando sono uscita non la volevo più. Non potevo pensare di mettermi con uno solo per l’età, per compagnia, quindi ho detto meglio stare da sola“.