Tragico risveglio per Alessia Marcuzzi: una vera tragedia in serata | Non ce l’ha fatta

Cattive notizie per Alessia Marcuzzi; la simpatica conduttrice tristissima per quanto accaduto in serata. Nessuno se lo aspettava

Alessia Marcuzzi è oggi una splendida 50enne, anche se a guardarla non si direbbe che è ormai entrata nell’età adulta. Stessa simpatia dei suoi esordi nei primi anni 90, stessa verve incontenibile ma soprattutto stesso fascino. Anzi, si direbbe che con l’età ne abbia acquistato ancora di più.

La solita Alessia di sempre che ci ha abituati al suo sorriso radioso, alla battuta sempre pronta e ai suoi modi affabili e umili. Tanto successo e fortuna nella carriera, un po’ meno in amore. Ex compagna di Simone Inzaghi, dal quale ha avuto il figlio Tommaso che oggi ha 21 anni; in seguito ha avuto un’altra storia importante con Francesco Facchinetti dalla quale è nata Mia, che oggi ha 11 anni, e recentemente ha annunciato la fine dell’amore con l’imprenditore Paolo Calabresi Marconi, sposato nel 2014.

Ma i rapporti con gli ex sono idilliaci, una famiglia allargata che spesso si ritrova assieme anche per le vacanze, un vero esempio per tutti. Del resto la Marcuzzi ha idee ben chiare sull’argomento, come ha spiegato al settimanale Oggi: “È un esercizio faticoso e insieme un atto d’amore. Sono convinta che quando si hanno figli ci si debba spogliare dei propri egoismi, non è giusto che paghino le conseguenze di una separazione decisa dagli adulti. E poi trovare un’armonia è anche questione di rispetto, verso noi stessi, verso chi abbiamo amato e i sentimenti che abbiamo provato. Lasciarsi non significa voltarsi le spalle. I rapporti veri non muoiono, non conoscono addii. Semmai cambiano, crescono”.

La tragica notizia per Alessia Marcuzzi

La biondissima Alessia Marcuzzi è alla guida di un nuovo programma che va in onda il martedì sera su Rai 2, Boomerissima, nel quale si sfidano concorrenti che fanno parte dei “Millenials” e dei “Boomers”. La quarta puntata, andata in onda il 31 gennaio, ha visto come ospiti Soleil Sorge, Alessandro Egger, Paola Di Benedetto ed Emanuel Caserio per la prima squadra; Riccardo Rossi, Paola Barale, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe per la seconda.

Sembrava una puntata come tante, e invece il risveglio per la presentatrice non è stato dei migliori. Almeno stando ai dati degli ascolti.

Come riportato da TvBlog il programma della Marcuzzi ha visto un calo di telespettatori nel corso delle puntate; mentre con le precedenti infatti si è assestata intorno all’8% di share, il quarto appuntamento ha superato di poco il milione di telespettatori, attestandosi intorno al 6%.

Male anche il confronto con la Rete rivale Mediaset; mentre la partita Inter-Atalanta su Canale5 è stata vista da oltre 4milioni di telespettatori con il 21.2%, Le Iene su Italia Uno capitanate da Belen Rodríguez senza Teo Mammucari ha raggranellato un bel 10% di share.