Gerry Scotti, succede tutto così in fretta: “Licenziato senza spiegazioni” | Ecco cos’è successo

Il conduttore parla del licenziamento che ha lasciato senza parole milioni di telespettatori. Scopriamo insieme i dettagli.

Gerry Scotti è senza alcun dubbio uno dei presentatori più amati e riveriti dal pubblico, che si è lasciato conquistare dalla sua simpatia e dal suo travolgente carisma. Una carriera, la sua, cominciata negli anni ’80, quando abbandona gli studi di giurisprudenza per entrare in radio, dove finirà per condurre svariati programmi.

La sua esperienza sul piccolo schermo comincia poco dopo presentato quiz e varietà. Uno fra tutti, Chi vuol essere milionario, uno suoi programmi di maggior successo. Andato in onda per la prima volta nel 2000, nel corso degli anni ha riscosso grande notorietà, raggiungendo indici di ascolto inimmaginabili per un quiz show di questo genere. Nell’ultimo periodo però Scotti è finito sotto attacco. Ma cosa è successo esattamente?

Il licenziamento

Il talento e la professionalità di Scotti non è mai stata messa in discussione ma lo stesso presentatore recentemente è tornato al centro della cronaca rosa e tutto a causa di un licenziamento.

Per capire nel dettaglio cosa è accaduto, bisogna risalire ai tempi della Corrida, il celebre programma di Canale 5, che Gerry ha presentato da 2002 al 2009. Secondo quanto raccontato dal settimanale Nuovo, un ex ballerino di Amici avrebbe criticato duramente il conduttore lombardo.

L’allievo della scuola è Valerio Pino, che ha partecipato alla prima edizione del talent, quando ancora era chiamato Saranno Famosi. Il suo talento ha colpito così tanto la produzione e gli insegnanti che l’anno seguente gli è stato offerto di entrare nel cast dei ballerini professionisti, dove è rimasto per ben 4 edizioni.

Anche se anni fa si è trasferito in Spagna per lavoro, ha partecipato a diversi programmi televisivi sempre nei panni di ballerino. Tra questi, Sarabanda, il Festival di Sanremo e La Corrida. Sarebbe proprio durante questa ultima esperienza che Pino sarebbe stato licenziato senza alcuna spiegazione.

Secondo il settimanale Nuovo, il quarantunenne sarebbe stato mandato via dopo la prima puntata della trasmissione. Proprio per questa ragione vorrebbe avere un chiarimento con Gerry Scotti. A sua detta, si sarebbe trattato di un complotto che ha affermato di subite da anni. L’ex allievo di Amici ha approfittato di questa occasione per chiarire la situazione con Maria, alla quale ha chiesto scusa per essersi lasciato andare in camerino con un altro professionista. A questo punto non ci resta che aspettare e vedere se Gerry replicherà alla pesante accusa del ballerino.