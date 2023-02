Elenoire Casalegno, disperata completamente lo rivela a tutti: il suo volto distrutto dalle lacrime

Elenoire Casalegno ha condiviso con i fan un terribile lutto che ha devastato la sua vita privata: lo struggente post lascia il segno.

Temperamento spumeggiante e allure da diva scanzonata, la bionda conduttrice ha militato per lunghi anni nell’emittente pubblica e privata, sfornando format di indubbio successo.

Nata sotto il segno del rock, Elenoire Casalegno ha esordito nel programma a tema musicale “Jammin” di Italia 1 nel 1994, reggendo in seguito il timone della meteora “Le stelle della musica”. Approdata al “Festivalbar” nel 1997, la conduttrice ha negli anni presenziato in molti programmi del Biscione, arricchendoli con la sua incontenibile esuberanza.

Turbolenta nelle attitudini quanto nella vita privata Elenoire Casalegno ha annoverato legami sentimentali con diversi artisti e controversi personaggi dello spettacolo: dal critico d’arte Vittorio Sgarbi, al cantante Omar Pedrini, passando anche per il veejay Daniele Bossari.

La sua relazione più significativa e nota al grande pubblico, però, rimane quella con il conduttore radiofonico Ringo, da cui nel 1999 ha avuto la figlia Swami. Reduce dalla prima edizione del “GF Vip” nel 2016, la bionda conduttrice può vantare un ricco seguito di follower, con cui condivide gli scatti della sua quotidianità. In un post, risalente al 23 ottobre del 2020, Elenoire ha scelto di divulgare ai fan anche un dolore lancinante e personalissimo: scopriamo di che si tratta.

Elenoire Casalegno in lacrime per la perdita dell’amato Pepe

Selvaggia, sensibile, ed emotiva per inclinazione, la showgirl ha condiviso con i fan un momento di profondo dolore. Nell’ottobre del 2020, infatti, Elenoire ha dovuto salutare per sempre il suo amato maltese Pepe, storico compagno di coccole e passeggiate, di gioie e dolori di una vita.

La conduttrice ha pubblicato un tenero scatto che li ritrae assieme, commentando poi: “Era il mio amico, 17 anni vissuti insieme, condividendo case, luoghi e stati d’animo. Eravamo in simbiosi. Immagino che, per chi non abbia un amico a 4 zampe, sia difficile comprendere il legame che si instaura, ma per me Pepe era più di un cane, e la sua presenza non ha mai colmato vuoti o mancanze“.

#amicipersempre: Elenoire lancia l’hashtag commemorativo che spezza il cuore

“Non ha mai sostituito affetti, lui era un mio pari, un mio compagno di viaggio. 17 anni sono tanti, ma quando viene a mancare quel legame, si riducono ad una frazione brevissima di tempo.“, ha aggiunto la conduttrice.

“Mentre scrivo ho il volto rigato dalle lacrime, è passato un giorno, e credo che ne passeranno ancora molti prima che il mio ricordo possa essere accompagnato da un sorriso. Ti ho voluto bene, non so se sono stata un’amica perfetta, ma tu sei stato un grande amico. #amicipersempre“.”