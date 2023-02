Rossella Brescia, da grande volto della televisione italiana all’enorme trasformazione: ecco come si è ridotta

La ballerina e conduttrice Rossella Brescia ha operato una strabiliante trasformazione estetica e professionale: ecco come appare nel 2023.

L’esplosiva danzatrice tarantina ha catalizzato l’attenzione del pubblico fin dai suoi esordi nel 1992, in cui ha trionfato alla kermesse Miss Sorriso Puglia, vittoria che le ha spianato la strada verso il successo.

Dopo le prime collaborazioni a fianco del mostro sacro Pippo Baudo, l’ambiziosa ballerina si è diplomata a pieni voti all’Accademia della Danza di Roma, ottenendo così la chiave d’accesso all’ambita scuderia di talenti Mediaset. Fedelissima del Biscione (salvo qualche licenza poetica in Rai e Real Time), Rossella Brescia è assurta a grande notorietà grazie alla sua partecipazione a “Buona domenica” e, nell’anno 2000, al people-show “C’è posta per te“.

La granitica Maria De Filippi ha immediatamente ravvisato il potenziale dell’affascinante salentina, arruolandola prontamente in veste di coach nella scuola di “Amici“. Amatissima dai ragazzi del talent per le sue doti di empatia, professionalità e trascinante entusiasmo, la ballerina ha suo malgrado abbandonato il programma dopo 2 anni, orientandosi verso nuovi e più stimolanti orizzonti.

Nel 2003, in effetti, ha posato nuda per il calendario sexy targato “Max”, esordendo 3 anni più tardi nella realtà radiofonica di “RDS”. Accanto a Joe Violanti e Max Pagani ha sancito un nuovo capitolo della sua vita professionale, abbandonando quasi completamente il colorato carrozzone televisivo. Al di là di sporadici camei, infatti, Rossella Brescia evita accuratamente le ospitate in talk-show e varietà, e vola sotto ai radar dei paparazzi. Com’è cambiata la bella ballerina, in questi lunghi anni di assenza dalle scene?

Rossella Brescia, la sua vita dopo il picco di notorietà

Incurante del tempo che passa, ed entusiasta della sua nuova collocazione lavorativa, la ballerina ha abbandonato la TV in favore della radio, reggendo fedelmente dal 2006 le redini del programma “Tutti pazzi per RDS”.

Attualmente, infatti, Rossella Brescia va on-air ogni mattino nel fortunato format radiofonico, che ha da poco festeggiato i 2683 episodi dal suo inserimento nel palinsesto. La conduttrice svolge inoltre in parallelo l’attività di influencer, dedicandosi in particolar modo alla promozione di raffinati articoli di alta gioielleria. Infine, l’instancabile professionista cura assiduamente anche la sua scuola di danza, fondata a Martina Franca in onore delle sue origini.

La conduttrice sembra immune al passare del tempo

Splendida 51enne, Rossella Brescia sfoggia un aspetto fresco e vitale, e solo lievemente intaccato dai segni dell’età. Pelle morbida e rigoroso make-up minimal, la ballerina sfoggia costantemente un look piuttosto castigato, ma sempre chic, salvo centellinare nei suoi scatti su Instagram apparizioni in tutine scintillanti e abiti dallo spacco vertiginoso. Conserva, d’altronde, le curve armoniose scolpite dai lunghi anni di allenamento…

Nell’ultimo decennio ha preferito però maturare le sue doti di oratrice radiofonica, abbandonando definitivamente lo status di sex-symbol della porta accanto.