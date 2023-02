“Era un veleno..”: Claudia Pandolfi asfaltata dall’infame malattia

Claudia Pandolfi e la malattia che l’ha devastata preoccupando molto i fan: ecco cosa è accaduto all’attrice

Una delle attrici italiane tra le più talentuose e ambiziose di cui gode il grande e piccolo schermo è proprio lei, Claudia Pandolfi. La donna ha preso parte a numerose fiction italiane che le hanno regalato parecchia visibilità e notorietà come Distretto di Polizia, Un medico in famiglia e la famosa serie Baby prodotta da Netflix. Una carriera del tutto brillante quella della Pandolfi anche se, nel corso del tempo ha dovuto affrontare una grave malattia che ha preoccupato molto i fan.

La donna è ritenuta una grande promessa del cinema italiano e a dimostrarlo sono state proprio le numerose interpretazioni. La prima importante da citare è proprio quella di Un medico in famiglia, proseguendo poi con Distretto di Polizia e diversi film di rilievo come I liceali per la regia di Lucio Pellegrini e Donne assassine per Fox Crime.

Nel corso degli anni, proprio l’attrice ha rivelato che in passato veniva soprannominata la “fidanzatina d’Italia” e indossava abiti che non la facevano sentire a proprio agio. In una intervista ha rivelato che solo successivamente ha capito che indossare meno trucco e abiti più semplici la rendevano più bella: “Tutto quello che tiriamo fuori dall’armadio è comunque una maschera. E va bene la maschera, ma almeno mi ci devo sentir comoda”.

Per quanto concerne la vita sentimentale, l’attrice è legata a Marco De Angelis da cui ha avuto un figlio di nome Tito. Oggi si dichiara molto felice. In passato, invece, è stata legata al Deejay Andrea Pezzi oggi compagno di Cristiana Capotondi. Nonostante il grande successo professionale, la donna ha dovuto affrontare una malattia che l’ha devastata cambiando completamente la sua vita.

Claudia Pandolfi e la malattia che l’ha cambiata per sempre

L’attrice Claudia Pandolfi, nonostante il grande successo raggiunto con le sue interpretazioni di rilievo in diversi film e serie televisive, qualche tempo fa ha dovuto affrontare un brutto periodo per via di una malattia entrata nella sua vita e che le ha causato diversi problemi di salute.

Il disturbo di cui soffre Claudia Pandolfi è legato principalmente alle sue abitudini alimentari: si parla proprio della cosidetta Intolleranza al lattosio.

In una intervista, proprio l’attrice ha confessato il brutto momento vissuto a causa di questo disturbo alimentare e come lo ha scoperto: “Devo soffiare dentro una cannula collegata a una macchina in grado di misurare la quantità di lattasi presente nel mio alito. Il responso è chiarissimo: non ne ho più!. Ecco spiegate le fitte, i crampi, la nausea, ogni volta che, ignara, ingerisco latticini, formaggi, creme, gelati e tutto quello che contiene anche una piccolissima percentuale di lattosio… Era un veleno”.