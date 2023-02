“Ho scoperto di avere un cancro”: la tragica rivelazione di Pippo Baudo

Il noto conduttore Pippo Baudo ha fatto una tragica rivelazione circa la malattia che lo ha colpito, un cancro: scopriamo i dettagli

Uno dei conduttori che ha fatto la storia della televisione italiana e che detiene il record della conduzione al Festival di Sanremo è lui, Pippo Baudo. Oltre quell’importante evento, Baudo ne ha condotti diversi ma tutti di estrema importanza lasciando un segno importante alla televisione di oggi. Tra questi possiamo ricordare Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore, Novecento. Con il tempo, però, Pippo Baudo ha dovuto affrontare anche periodi infelici e drammatici dovuti alla malattia entrata nella sua vita.

Ancora oggi, Pippo Baudo rappresenta l’emblema della televisione italiana di tutti i tempi, uno di quei volti che è davvero difficile dimenticare e che associamo proprio all’evoluzione dei media in generale come radio e televisione. Sin da giovanissimo, Baudo aveva le idee chiare circa il suo futuro lavorativo, ossia quello della conduzione. Uno degli aneddoti incredibili che possiamo ricordare è la conduzione di Miss Sicilia e del ritorno nella notte per arrivare in tempo alla seduta di laurea.

Pippo Baudo può essere definito anche un grande scopritore di talenti e molti di loro, ancor oggi, appartengono allo spettacolo e sono volti essenziali per il pubblico; possiamo citarne alcuni come Beppe Grillo, Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Barbara D’Urso. Circa le trasmissioni da lui condotte possiamo nominarne solo alcune come Guida degli emigranti, Primo piano e Telecruciverba, il CantaItalia nel 1964, il Festival di Napoli nel 1963, 1965 e 1966, e Il grande beat show / Ciao amici-Lancia a Torino nel 1966.

Nonostante una carriera del tutto invidiabile, Pippo Baudo ha dovuto affrontare un momento doloroso della propria vita per via di un problema di salute molto grave che ha preoccupato molto i fan.

Pippo Baudo e il dramma della malattia

Purtroppo uno dei conduttori di spicco della televisione italiana di tutti i tempi, Pippo Baudo, di recente ha dovuto affrontare un momento davvero drammatico della propria vita che gli ha causato moltissima sofferenza: si tratta di un tumore.

In una intervista rilasciata dal conduttore ai microfoni de La strada dei miracoli, l’uomo ha confessato quel momento drammatico.

Nel dettaglio ha rivelato: “Nella mia vita ho avuto tante malattie e sono stato operato tante volte. Ad un certo punto della mia vita ho scoperto di avere avuto un cancro alla tiroide ed ho vissuto una vita preoccupatissima. Avevo il cancro e facevo la prima ‘Canzonissima’ della mia vita, erano gli anni ’70”.