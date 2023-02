Albano Carrisi, la rivelazione è epocale: “Io e Romina Power via dall’Italia”

La rivelazione del cantante pugliese ha lasciato a bocca aperta i fan della coppia. Ma cosa è successo esattamente?

Albano e Romina sono stati indubbiamente una delle coppie artistiche più amate e chiacchierate deli ultimi decenni. Tra scandali, polemiche e separazioni, il duo italo-americano ha fatto innamorare milioni di italiani grazie al loro affiatamento musicale e alle loro canzoni dolci e romantiche.

Una relazione nata degli anni alla fine degli anni ’60, quando lui aveva 24 anni e lei 16. E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine che 3 anni più tardi li ha portati all’altare, nonostante il parere contrario delle famiglie.

Alcuni mesi dopo nasce la la primogenita, Ylenia, e 3 anni più tardi arriva Yari. Poco dopo Albano e Romina decidono di iniziare una collaborazione artistica, che li porta l’anno successivo al Festival di Sanremo dove si esibiscono sulle note di Ci sarà, un brano che riuscirà a portarli alla vittoria.

Negli anni successivi nascono le loro due ultime figlie Cristel e Romina. Alla fine del 1993 però arriva il triste episodio che segna fortemente la vita della coppia, ovvero la scomparsa della loro primogenita, sparita misteriosamente a New Orleans e ancora oggi il corpo non è mai stato ritrovato.

All’estero per cercare fortuna

Dopo la scomparsa di Ylenia i due si sono allontanati sempre più a tal punto da portarli al divorzio. Albano poi ha ritrovato l’amore tra le braccia di Loredana Lecciso, dalla quale si separa dopo 18 anni. In questo periodo hanno accolto due figli, Yasmine e Albano Jr.

Negli ultimi anni però il cantante pugliese sembra essersi riavvicinato alla sua ex moglie, almeno a livello lavorativo. Secondo alcune voci i due avrebbero ritrovato anche un affiatamento romantico ma questo solo il tempo ce lo dirà. La collaborazione canora però è avvenuta tanto da portarli in tour nel Bel Paese e anche in giro per l’Europa. Non si tratta però della prima volta che Albano e Romina si ritrovano ad esibirsi all’estero. Molti non lo sanno ma la carriera dell’iconico duo in passato li ha costretti ad oltrepassare i confini nazionali.

Negli anni ’70 il cantante si è sempre astenuto nel prendere una determinata posizione politica e per questa ragione i due hanno portato il loro talento oltralpe, dove sono riusciti a sfondare. Solo con la canzone We’ll live it all again hanno venduto un milione di copie. A detta dell’artista però sono stati anni bui dove chi decideva di schierarsi lo faceva esclusivamente per vendere dischi. Albano si è sempre rifiutato.