Mondo del cinema in lutto: è morta in queste ore proprio lei | Meritava di vivere più a lungo

La notizia della morte prematura di una famosa e apprezzata attrice giunge inaspettata e sconvolge tutti i suoi fan

Quando muore un volto conosciuto, che sia un attore, un cantante o comunque un qualsiasi personaggio che siamo abituati a vedere in tv, sembra quasi di perdere una persona cara, come se la conoscessimo davvero nella vita. E il dispiacere è grande.

Per questo capita di vedere funerali di volti noti ai quali accorrono centinaia o migliaia di persone comuni, che li seguivano in vita. E piangono e si disperano quasi fosse un familiare.

Così la scomparsa di una famosa attrice che è arrivata in questi ultimi giorni ha lasciato senza parole chi l’ha seguita nei suoi ruoli, soprattutto il primo, quello dei suoi esordi. Vediamo di chi si tratta e cosa ha fatto.

La famosa attrice morta

Se diciamo La famiglia Addams, a tutti vengono alla mente i personaggi che compongono questa iconica famiglia tenebrosa e amante dell’occulto. Sapete che le prime pellicole risalgono al 1964? Ed è proprio in quel primo film che la piccola di casa, la sadica Mercoledì, è stata interpretata dalla scomparsa, Lisa Loring, che era una bimba di soli 6 anni.

In un’intervista riportata su YouTube e tenuta alla convention Monsterpalooza l’attrice ha dichiarato: “Era come una vera famiglia: non avresti potuto scegliere un cast e una troupe migliori. Carolyn Jones, John Astin – Gomez e Morticia – sono stati come genitori per me. Sono stati fantastici”. La serie è andata in onda per circa due anni, per un totale di 64 episodi.

Una vita travagliata

La vita di Lisa Loring è stata molto travagliata, ha avuto ben 4 mariti, e due figlie. Scomparsa a soli 64 anni su facebook l’amica Laurie Jacobson ha scritto: “È con grande tristezza che annuncio la morte della nostra amica, Lisa Loring. Quattro giorni fa ha avuto un grosso ictus dovuto al fumo e all’alta pressione del sangue. È stata tenuta in vita per tre giorni. Ieri, la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuovere il sostegno e la scorsa notte è morta. Sarà incastonata per sempre nella tessitura che è la cultura pop e nei nostri cuori come Mercoledì Addams“.

Dopo questo ruolo Lisa Loring è stata lontana dallo schermo per alcuni anni, a parte qualche ruolo minore. Nel 1977 poi ha indossato nuovamente i panni di Mercoledì Addams nel film Halloween con la famiglia Addams, assieme all’intero cast della serie. Con la sua scomparsa, l’ultimo sopravvissuto è John Allen Astin, che ha interpretato il capofamiglia Gomez Addams.