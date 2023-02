Carlo Conti, addio alla Rai: siamo ai titoli di coda | L’indiscrezione

Il noto conduttore Carlo Conti lascerà la Rai? Sembrerebbe proprio di si, e i motivi sono molto seri

Carlo Conti è uno dei volti di punta della Rai da diversi anni. Dopo il suo esordio, dagli anni 90 è alla guida di famosi e apprezzati quiz show, che lo hanno portato al successo. Da Affari tuoi a L’Eredità, da I Raccomandati a Tale e Quale show, ha dato sempre prova di essere un conduttore serio e capace.

Dopo aver lasciato L’Eredità per stare vicino alla famiglia, la moglie Francesca Vaccaro e il figlio di 8 anni Matteo, ha confessato al Messaggero: “Ho lasciato L’Eredità per rimanere a Firenze, scelta che rifarei mille volte. L’impegno con Tale e Quale è importante: quest’anno dovevo fare 8 puntate e ne ho fatte 16. Dopo Sanremo tornerò con due puntate con i vip dedicate al Festival, Tale e Quale Sanremo”.

L’addio di Carlo Conti

Negli ultimi giorno voci sempre più insistenti però sostengono che Carlo Conti starebbe per lasciare la Rai per altri lidi, probabilmente proprio per la Rete avversaria, la Mediaset. A lanciare l’indiscrezione è stato Nuovo Tv, che parla di un crescente malumore da parte del conduttore per via del risalto sempre maggiore dato ad Amadeus a suo discapito.

Pur non avendo nulla contro di lui, peserebbe il suo ruolo sempre più predominante nella Rete nazionale. Amadeus infatti ha all’attivo sempre più conduzioni, come quelle del Festival di Sanremo; la quarta edizione sta per partire, mentre Conti avrebbe calcato il prestigioso palco dell’Ariston solo per tre volte, dal 2015 al 2017.

Quindi come riporta Nuovo Tv Conti potrebbe aver deciso di cedere alle proposte della Mediaset, che lo corteggerebbe da tempo. Anche se stando alle sue parole sembrerebbe che le cose non stiano proprio così.

La verità

In una recente intervista a TvBlog Carlo Conti ha affrontato proprio il discorso Sanremo; ha ammesso: “Intanto quest’anno ed il prossimo ci sarà Amadeus, che lo fa benissimo, poi per fare il Festival occorre prima di tutto un’idea, le energie e poi l’azienda nella sua totalità deve essere d’accordo rispetto ad un progetto. Ho rinunciato a fare il quarto e il quinto perché ho creduto che con quello che ho condotto con Maria De Filippi avevo chiuso un cerchio e raggiunto il top delle mie idee”.

Stando alle sue parole quindi non sembrerebbe crucciarsi del sorpasso dell’amico alla guida del Festival, ma chi può averne la certezza. Non resta che aspettare una conferma, o una smentita, delle indiscrezioni.