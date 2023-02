“Mina è morta”: la rivelazione arriva in diretta tv | Ecco cos’è successo

La grandissima cantante Mina è morta. Qualcuno lo afferma durante una diretta in tv, lasciando tutti senza parole

È una delle cantanti più amate e apprezzate nel panorama italiano e non solo, Mina. Con la sua voce inconfondibile e i suoi duetti famosi è decisamente entrata nella leggenda.

Una leggenda che ha contribuito ad alimentare il fatto che da tantissimi anni, ovvero dal 1978, ha deciso di ritirarsi dalle scene, continuando a cantare ma senza mostrarsi più in pubblico. Il motivo di questa decisone così drastica non è stato mai veramente chiarito.

Da un lato c’è chi afferma che Mina si sia ritirata per proteggere la sua privacy, stanca della pressione mediatica a cui era sottoposta ai tempi. A supportare questa tesi le sue stesse parole in una vecchia intervista a Vanity Fair nella quale confessa: “Ma sai a me fa piacere se dicono che la Cinquetti o la Vanoni siano più brave di me. Sono stanca invece della gente che viene ai miei concerti per vedere se strizzo l’occhiolino a Pani (ex compagno e padre di Massimiliano) o a qualche altro uomo. La vita personale deve rimanere tale”. Qualcuno invece afferma che in seguito ad una broncopolmonite sviluppata in quel periodo abbia maturato questa decisione durante la convalescenza.

Mina è morta

Quale che sia il motivo del suo ritiro, ciclicamente c’è qualcun che si chiede se la cantante sia ancora viva. E ora qualcuno, durante un programma in diretta tv, ne ha dichiarato il decesso. Di chi si tratta? Di una sua collega, la simpatica e irriverente Iva Zanicchi.

La donna è stata ospite a Domenica In, dove si è parlato del Festival di Sanremo che partirà tra circa una settimana. Sul palco assisteremo ad un inedito trio formato dai cantanti Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Così la conduttrice Mara Venier chiede a Iva se le piacerebbe cantare assieme ad altre due colleghe, ad esempio Ornella Vanoni e Patty Pravo. L’altra non si fa scappare l’occasione per fare una delle sue solite battutine.

Prima risponde “Ma non stanno tanto bene loro…” lasciando intendere probabilmente che non sono giovanissime e quindi di salute cagionevole, poi aggiunge “Io vorrei riportare in vita Mina! Mi hanno detto che è morta, no?”.

Ovviamente stava scherzando, almeno si spera, e notando il gelo dei presenti subito corre ai ripari e aggiunge “No, intendevo che la vorrei riportare in vita artistica, in scena…”