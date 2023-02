Noemi Bocchi, finalmente è stata accettata da Chanel: chissà la reazione di Ilary

La nuova compagna di Francesco Totti sembra essere finalmente entrata nelle grazie della quindicenne, ma la mamma cosa ne pensa?

Sono passati ormai diversi mesi dall’annuncio della separazione tra la Blasi e l’ex capitano della Roma ma solo ora le cose sembrano essere tornate alla normalità. Una coppia che sembrava tra le più solide dello star system, visto che ha resistito per ben 17 anni.

E invece lo scorso anno è arrivata la notizia che ha scioccato i fan, anche se da tempo circolavano delle voci su una presunta crisi. Ancora oggi i due sono nel bel mezzo di un’agguerrita separazione ma sembra che tutti abbiamo ritrovato la serenità, almeno in amore.

Chanel ha approvato

In questi giorni la conduttrice de L’Isola dei Famosi sta trascorrendo le sue vacanze in montagna, come lo dimostrano i vari scatti postati sul suo profilo. Insieme alcuni amici e il nuovo uomo, Bastian, di cui però sappiamo ben poco. Tempo fa la coppia era volata a Parigi per una romantica fuga d’amore, ma Ilary aveva deciso di non condividere online nessuna foto che ritraesse la sua dolce metà.

Mentre quest’ultima sta passando del tempo con gli amici e alcuni familiari, i figli invece sono rimasti a Roma, ma non si trovano al momento nell’abitazione in cui fino a qualche mese fa erano soliti risiedere con i genitori.

Infatti ì, come si deduce anche dai post pubblicati dalla stessa Chanel, i figli stanno trascorrendo un po’ di tempo con il padre, che si è da poco trasferito nella nuova casa che condivide con la sua attuale compagna, Noemi Bocchi, la stessa con la quale avrebbe tradito la sua ex moglie.

Proprio per questo motivo era incerto il rapporto che si era instaurato tra lei e i figli di Francesco, ma dagli ultimi scatti catturati dalla secondogenita sembra che sia nata un’ottima relazione tra loro. Chanel ha pubblicato una foto in cui si affaccia davanti alla terrazza dell’abitazione e mentre è seduta al tavolo della grande sala.

Chanel inoltre si lascia andare in teneri commenti rivolti verso Noemi o per l’esattezza verso il cagnolino della donna, chiamandolo “amore”. Nonostante sia chiaro il rapporto profondo che esiste tra la quindicenne e la mamma, pare che la ragazza abbia finalmente accettato la nuova relazione di Francesco, forse anche perché entrambi i genitori ora hanno finalmente ritrovato la felicità con un’altra persona.