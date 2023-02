Mara Venier, la grave decisione della Rai: licenziata in tronco | ‘Sei vecchia’

Mara Venier ha ricevuto una doccia fredda dai vertici di Viale Mazzini: la celebre collega ha risollevato la sua carriera.

Attiva in Rai sin dai primi anni ’90, la conduttrice veneziana ha raggiunto il successo con il contenitore pomeridiano “Domenica in“, consolidandosi come uno dei volti più amati del piccolo schermo.

Bonaria e autoironica, la bionda mattatrice ha adottato il pubblico italiano, ricevendone in cambio l’appellativo informale e affettuoso di “Zia Mara” nazionale. E, in effetti, Mara Venier risulta molto attiva sui social, e si confronta a colpi di post e commenti spassosi con la sua nutrita fanbase, pubblicando scatti della sua quotidianità assieme al marito Nicola Carraro.

In occasione della recente dipartita della celebre attrice Gina Lollobrigida, la conduttrice le ha tributato un omaggio postumo in compagnia dell’immancabile Andrea Piazzolla, storico e chiacchierato assistente della Diva. Alla luce delle sue controversie legali con l’ex marito dell’attrice, lo spagnolo Francisco Javier Rigau, Mara Venier ha ammonito l’ospite: “Mi sono già presa una denuncia, tu ti prendi tutta la responsabilità di ciò che dici.”. In effetti, secondo quanto dichiarato al giornale “La Stampa”, Rigau avrebbe in passato denunciato l’intera redazione del programma, dopo aver visionato un’intervista resa da un’attempata Gina Lollobrigida.

Nel corso degli anni, del resto, la conduttrice ha dovuto fronteggiare molte controversie, non ultime quelle con l’ex dirigente Rai Giancarlo Leone, sfociate infine in un controverso licenziamento…

Mara Venier soccorsa in extremis da Maria De Filippi

Anche i giganti della TV incontrano talvolta sul percorso ostacoli impervi, e Mara Venier non fa eccezione. Molti non sanno, infatti, che la conduttrice e l’ex direttore di Rai1, Giancarlo Leone, sono arrivati ai ferri corti, e il contenzioso si è risolto con il repentino licenziamento della loquace professionista.

Correva l’anno 2014, e Mara Venier ha ricevuto un feedback impietoso dal dirigente della pubblica emittente. Un aiuto insperato è giunto dalla celebre collega Maria De Filippi, veterana nelle reti del Biscione, che le ha gettato un salvagente provvidenziale durante la tempesta perfetta in Rai. La testata “ilDemocratico” riporta le sue parole: “Non posso che ringraziarla anche ora, e qui. Perché mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita, sia sul piano personale, che professionale. Lei, quando la Rai mi aveva licenziato, quando Leone mi ha detto che ero vecchia, Maria mi ha dato un lavoro…“.

Il sodalizio tra le due BIG del piccolo schermo

Le due granitiche professioniste hanno collaborato nel talent “Tu si que vales” dal 2014 al 2017, sancendo l’inizio di una solida amicizia. Sebbene Mara Venier abbia abbandonato il ruolo di giurata nel 2018, in favore di un ritorno in seno a mamma Rai, la conduttrice serba ancora profondo affetto e rispetto per la mattatrice di “C’è posta per te”.

E, ora che la sua esperienza a “Domenica in” è avviata al capolinea, le due conduttrici potrebbero trovarsi nuovamente fianco a fianco in nuovi e stimolanti progetti…