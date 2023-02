Loretta Goggi, la grave malattia che l’ha colpita: “tutto è peggiorato”

La cantante e conduttrice italiana confessa la malattia che le ha profondamente segnato la vita. Scopriamo insieme i dettagli.

Loretta Goggi è una delle grandi icone italiane del piccolo schermo. Una carriera estremamente versatile caratterizzata da innumerevoli successi. Anche se sul fronte lavorativo è stata in grado di realizzare il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, ha affrontato un periodo personale abbastanza intenso.

Nel 2011 ha perso suo marito, il ballerino e coreografo Gianni Brezza, venuto a mancare per cancro. La coppia si incontrata nel 1979 anche se è convolata a nozze dopo be 29 anni. I due coniugi però non hanno mai avuto figli. Dopo cosi tanti anni insieme Loretta ha sentito fortemente la sua mancanza, a tal punto da cadere in un forte periodo di depressione.

Lei stessa ha raccontato di quanto ha sofferto durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Ha dichiarato di aver vissuto un lungo periodo in cui non aveva più voglia di uscire, tanto da non aver lasciato casa per sei mesi dopo la scomparsa di Gianni. Non aveva la forza nemmeno di mangiare o camminare.

Per fortuna la Goggi si è poi rivolta ad un professionista che l’ha aiutata a rimettersi in forma, aiutandola a ritrovare l’appetito che aveva perso dopo questa grave perdita.

La malattia

La carriera di Loretta è cominciata come cantante alla fine degli anni ’50. Celebre è la sua canzone Maledetta Primavera, che ancora oggi è considerata una delle più iconiche di sempre. Ma la donna non si è fermata al canto. Infatti si è cimentata anche nella recitazione. Correva l’anno 1962 quando ottiene un ruolo in Sotto processo.

Negli anni ha partecipato a innumerevoli programmi televisivi, l’ultimo dei quali Tale e quale show, nota trasmissione di Rai Uno condotta ancora una volta da Carlo Conti. Qui veste i panni di giudice ed è affiancata da Panariello, Malgioglio e da una quarta persona, che cambia ogni puntata. Dopo essersi ripresa dalla morte del marito, la Goggi è andata incontro ad un’altra triste esperienza che ha segnato duramente la vita della cantante.

Infatti negli anni si è dovuta prendere cura di diversi familiari, afflitti da Alzheimer, una malattia degenerativa che ha colpito una cugina e successivamente la mamma. Si tratta della forma più comune di demenza, raggiungendo l’80% dei casi. La malattia infatti le sta molto a cuore, tanto da essere diventata la protagonista di un importante campagna di sensibilizzazione contro l’Alzheimer.