Barbara D’Urso, alla fine dice tutta la verità su Briatore: Il loro rapporto è fantastico

La conduttrice Barbara D’Urso mette finalmente un punto ai recenti rumors: tutta la verità sul suo rapporto con Flavio Briatore.

L’esplosiva partenopea Barbara D’Urso ha arricchito la recente puntata del 29 gennaio di “Verissimo”, comparendo al cospetto di Silvia Toffanin in un’elegante abito chemisier color magenta e tacchi a spillo coordinati.

La splendida 65enne avrebbe assunto da poco il ruolo di nonna orgogliosa, ma ha evitato di divulgare la notizia, al fine di preservare la privacy del figlio, e della sua neonata famiglia. Barbara D’Urso è infatti madre di Gianmauro, classe ’86, e di Emanuele, classe ’88, crescendo entrambi al riparo dalla luce abbagliante dei riflettori televisivi. Ad oggi, in effetti, non è dato sapere quale dei due figli abbia recentemente ampliato la famiglia.

L’inevitabile opera dei paparazzi ha però divulgato la succosa novella, e Barbara D’Urso ha commentato: “Io avrei voluto condividere questa notizia, ma ho rispettato il volere di mio figlio, e della sua compagna…“.

Ha inoltre argomentato: “L’atteggiamento dei miei figli non è spocchia, né presa di posizione rispetto a quello che faccio. Loro rispettano il mio lavoro, ma hanno lavorato e studiato molto, facendo sacrifici per arrivare ai lavori molto importanti che fanno… Non vogliono che si sappia che sono i miei figli. Questo perché, se uno dei miei figli va a parlare ad un congresso a New York, non è giusto che qualcuno pensi, anche solo lontanamente, che l’ho aiutato io. I miei figli hanno un profilo molto basso.“. Una scelta assolutamente onorevole e degna di nota; il pubblico, però, freme da giorni per conoscere la reale natura dei rapporti tra Barbara D’Urso e l’imprenditore Flavio Briatore…

Barbara D’Urso smentisce ogni illazione

Dopo l’inevitabile domanda a bruciapelo da parte della padrona di casa, Barbara D’Urso ha finalmente fatto chiarezza circa i rumors che la vedevano legata al facoltoso impresario Flavio Briatore.

La conduttrice ha negato con divertita fermezza: “Sono casta e pura da anni! (…) Flavio è un mio amico, punto. Sono single, e innamorata della piccolina. Briatore è veramente un ragazzo interessante e carino, bella testa, legatissimo al figlio Nathan. Vive per Nathan, e questo l’ho apprezzato molto“. Dunque, gli ex ufficiali della navigata conduttrice ammonterebbero a 3: Memo Remimgi, a cui è rimasta legata fino al 1980, e il produttore cinematografico Mauro Berardi, da cui ha avuto i due figli Gianmauro ed Emanuele. Ha in seguito sposato il ballerino Michele Canfora, salvo annunciarne il divorzio nel 2008.

Per chi batte il cuore della conduttrice?

Notoriamente riservata, Barbara D’Urso difende con le unghie e con i denti la sua vita privata e, ad oggi, si dichiara perdutamente innamorata della nipotina.

“Sono completamente pazza di lei“, ha ammesso. “Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima“.