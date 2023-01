Maria De Filippi, dopo anni di grande carriera si arrende: “È assurdo” | Non c’è nulla da poter fare

Maria De Filippi e la notizia sgradevole ricevuta dopo anni di onorata carriera: non è stato possibile far nulla

Una delle conduttrici che con il suo carisma e la sua enorme professionalità e pacatezza ha conquistato l’attenzione mediatica di milioni di spettatori, soprattutto con i suoi show di punta: parliamo di lei, Maria De Filippi. In molti la definiscono la Regina della televisione italiana, volto di punta di tantissimi show della rete Mediaset come C’e posta per te, Amici, Uomini e Donne e l’idea del famoso programma Temptation Island. Purtroppo, però nonostante il successo, la donna è costretta ad affrontare una notizia sgradevole.

La bella De Filippi, viene vista come un punto esistenziale dell’azienda Mediaset, poiché con la sua semplicità riesce a dare una parola di conforto e un punto di riflessione ai suoi ospiti, alle sue dame e corteggiatori e a coloro che fortunatamente riescono ad interfacciarsi con una persona così umile come la conduttrice. Tra i tanti programmi che le hanno dato il successo vi è il famoso C’è posta per te, che ormai da ventitré anni accompagna il sabato sera dei telespettatori.

Storie travagliate, familiari, tradimenti e tanto altro che molte volte grazie a Maria e le sue riflessioni potenti e che arrivano dritte al cuore, portano ad una rappacificamento da parte degli ospiti che partecipano al programma. Purtroppo, però, alcune volte la conduttrice deve affrontare dei momenti davvero drammatici che rendono davvero difficile la visione per via della commozione generale.

Gioie si, perché per quanto concerne i dati auditel Maria sembra sempre affrontare bene la sfida contro la concorrenza e molte volte addirittura affrontarla a testa alta. Qualche volta, però, vi possono essere delle sfide davvero molto difficili che rendono la conduttrice piena di sconforto e delusa: ecco di cosa si tratta

Maria De Filippi rassegnata e piena di sconforto: ecco il motivo

Nonostante il suo grande spirito da professionista, qualche volta Maria De Filippi si trova davanti ad alcune sfide che non sono del tutto piacevoli: volente o nolente, questa volta la conduttrice deve andare in onda con il suo programma C’è posta per te durante la finale dell’attesissimo Festival di Sanremo 2023.

Proprio la conduttrice ha rilasciato una intervista a FqMagazine affermando che il programma continuerà ad andare in onda anche l’11 di Febbraio. La donna ha sempre affrontato i suoi programmi a testa alta, ma competere con una finale così importante lo considera anche lei un disastro pre annunciato.

Proprio la stessa ha affermato: “So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo. Considero Sanremo, al netto di qualsiasi logica di normale programmazione o controprogrammazione come dir si voglia, un evento fondamentale per la musica italiana e anche per me. Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare”.