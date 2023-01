Stefano De Martino, purtroppo ha dovuto dirle addio: “Nessuno si sarebbe accorto se…”

Il giovane showman Stefano De Martino ha abbandonato la sua passione più grande: ecco perché ha rinunciato, dopo anni di sforzi intensi.

Napoletano di nascita, e milanese di adozione, Stefano De Martino deve la propria notorietà al format mariano per eccellenza, ovvero la scuola di “Amici”.

Proprio durante la sua permanenza nello show ha conosciuto l’ex fidanzata Emma Marrone, con cui ha rotto nel 2012, in favore di una nuova relazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Dopo ripetuti tira e molla, la coppia ha recentemente ufficializzato il ritorno di fiamma, per la gioia dei fan e del primogenito Santiago. Nonostante gli esordi in veste di ballerino, inoltre, Stefano De Martino sembra aver virato verso la carriera di conduttore, accettando l’ingaggio di Rai2 per i format “Bar Stella”, “Made in sud” e “Stasera è tutto possibile”.

A dispetto il suo ruolo di giudice onorario nel talent-show “Amici”, Stefano De Martino sembra aver appeso le scarpette al chiodo, abbandonando la sua passione per la danza. A “Vanity fair” ha recentemente rilasciato un’illuminante intervista, spiegando le ragioni delle sue scelte professionali.

Stefano De Martino tradisce la danza con la conduzione: ecco perché

Il ballerino ha dichiarato al celebre rotocalco: “Non ero straordinario, e non avevo la grazia di un’étoile… Avevo la professionalità, e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti, e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso, non se ne sarebbe accorto nessuno!“.

Stefano De Martino ha inoltre aggiunto: “Mi interessa la creatività, la scrittura dei programmi. Il processo di costruzione con cui produzione e conduzione sono soltanto gli ultimi passi. Forse, i più meccanici dell’intera maratona… È un percorso che ho scelto di intraprendere in modo molto personale, e non so ancora dove mi porterà…“.

L’amore rinnovato tra Stefano e Belen

La coppia è tornata a far sognare i numerosi fan, e la showgirl ha recentemente fatto chiarezza sulle ragioni della precedente rottura, rivelando al settimanale “F”: “Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea… Non eravamo in due nella coppia, eravamo a migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati, credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere“.

Belen sembra aver accolto il ritorno di fiamma con somma sorpresa: “Il figlio fa tantissimo, ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso. Avere questa bellissima famiglia è qualcosa che non mi sarei mai aspettata: quando ho deciso di chiudere con lui, e fare un passo definitivo con un altro, escludevo che potessimo tornare insieme…“.