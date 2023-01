Paola Barale, perché ha mollato Gianni Sperti: il motivo è tristissimo e viene fuori solo adesso

Dopo molti anni emerge finalmente la verità: ecco il vero motivo della rottura tra Paola Barale e l’ex marito Gianni Sperti.

Reduce dalla diciassettesima edizione di “Ballando con le Stelle”, in cui ha danzato in coppia con il ballerino Roly Maden, Paola Barale ha rispolverato il suo talento a favore di telecamere. La showgirl piemontese, del resto, ha conosciuto il suo primo amore proprio grazie alla danza: ha infatti conosciuto l’ex marito Gianni Sperti durante le riprese del format “La sai l’ultima?”.

Il 20 giugno del 1998 la coppia ha convolato felicemente a nozze, salvo poi annunciare un’inaspettata rottura 4 anni più tardi.

I paparazzi si sono sbizzarriti nelle ipotesi più controverse e pruriginose, imputando al modello israeliano Raz Degan la responsabilità del breakdown sentimentale e, a onor del vero, Paola Barale ha ufficializzato nel 2002 la relazione con il fascinoso compagno.

La vera ragione della rottura con Gianni Sperti, però, sembrerebbe covare radici ben più profonde rispetto ad una semplice, quanto banale, sbandata. La soubrette ha rivelato che lei e il ballerino, all’epoca del matrimonio, serbavano due punti di vista inconciliabili, per un rapporto duraturo…

Paola Barale vuota il sacco: “Lui voleva dei figli”

La bionda showgirl ha dichiarato a “La Confessione” su Discovery +: “Il divorzio? Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità. Lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità. Lui era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato“.

E, in un’altra ospitata a “Live – Non è la D’Urso”, ha precisato inoltre: “Non ho la necessità di fare un figlio. Credo di non aver mai fatto figli perché non ho mai avuto vicino une persona che mi ha invogliato. In realtà, quando ero sposata con Gianni Sperti lui li voleva, però io ero impegnata sul lavoro, e lui non aveva una situazione stabile…“.

La versione di Gianni Sperti

Il ballerino, e figurante nel dating-show “Uomini e Donne” ha invece riferito a “Novella 2000”: “Non ho molto da aggiungere a quanto detto in altre occasioni. Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare. Ognuno di noi è libero di avere pensieri positivi o pensieri negativi. A me restano solo ricordi positivi, quando mi capita di ripensarci…“.

La replica signorile di Gianni Sperti lascia intendere che, negli anni, l’ex coppia non ha mai definitivamente riallacciato i rapporti. Quanto a Paola Barale, la soubrette avrebbe recentemente avvallato le voci circa la presunta omosessualità dell’ex marito, dichiarando a Francesca Fagnani: “Ho detto che sia Gianni Sperti, che Raz Degan, con me non hanno mostrato la loro vera natura. Cioè? Lei sicuramente capisce cosa volevo dire. Non sono stati veri e leali. Se uno non ha il coraggio di essere sé stesso, mi scende proprio la catena…“.