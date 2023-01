Antonino Spinalbese in preda al panico: la più grande paura per un padre

Antonino Spinalbese rivela i suoi timori circa la piccola Luna Marì: la toccante confessione rivela le sue insicurezze di giovane padre.

Definito, e a ragione, il playboy del loft di Cinecittà, Antonino Spinalbese ha compiuto una vera strage di cuori tra le compagne di avventura.

Sin dal suo ingresso nel reality per antonomasia, infatti, l’hair-stylist ha ammaliato l’ereditiera Ginevra Lamborghini, catalizzando l’attenzione, inoltre, di Sofia Giaele De Donà e Oriana Marzoli, e mandando in fibrillazione anche la new-entry Nicole Murgia.

Nonostante le coccole e i flirt a favore di telecamera, Antonino Spinalbese conserva intatto l’amore travolgente per la piccola Luna Marì, nata dalla relazione con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Nonostante la coppia abbia ufficializzato la fine della relazione, Antonino e Belen sembrano mantenere un rapporto rispettoso e complice, ed adorano senza riserve la bimba. Il gieffino, però, ha recentemente sviscerato le sue remore di padre all’interno del “GF Vip”: sopra ogni cosa, l’hair-stylist teme che la figlia si dimentichi di lui a causa della prolungata assenza dalla sua vita.

Antonino Spinalbese si sbottona: “Senza di lei sono uno straccio”

Il portale “RDS” ha riportato alcune elucubrazioni del fascinoso hair-stylist in merito alla figlia: “Io senza mia figlia sono uno straccio, e non valgo niente“, ha sentenziato.

Antonino Spinalbese accusa spesso una pungente nostalgia nei suoi confronti, e sogna già il momento in cui potrà riabbracciarla, collocandola immediatamente in cima ad ogni priorità: “Fuori di qui, mi vedo in casa con mia figlia, non con mia figlia ed un’altra donna…“. Ha inoltre sfogato la sua amarezza per il tracollo della relazione con Belen Rodriguez, ammettendo: “Ho sempre sentito che sarei diventato padre, ma non credevo che le cose sarebbero andate così…“.

La versione di Belen

La showgirl evita accuratamente di menzionare l’ex fidanzato, probabilmente per tutelarlo e per scoraggiare ulteriori pettegolezzi circa la fine della relazione. Al settimanale “Gente” ha dichiarato con fair-play: “Ci conoscevamo poco…“.

E ancora: “Io ero molto presa, però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui. Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane? Basta favole, basta illusioni. A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie, e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto.“.