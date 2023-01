“…Non respirava più”: la drammatica confessione di Paolo Brosio

La confessione di Paolo Brosio fa venire i brividi. La morte inaspettata scoperta per caso, il suo racconto drammatico

Paolo Brosio si può considerare un uomo che ha vissuto due volte. La prima parte della sua vita è quella fatta di eccessi, mondanità, donne e divertimento. La sua seconda vita inizia con la scoperta della fede, soprattutto nella Madonna di Medjugorje, alla quale è particolarmente devoto.

Si è trovato spesso a raccontare del suo incredibile cambiamento, di quella vita fatta di donne, alcol e droghe che lo aveva travolto, come riporta Ioacquaesapone:”Lavoravo 13 ore al giorno e usavo la notte per svagarmi. Iniziò però la rincorsa a dei totem che hanno segnato la mia esistenza: oltre il lavoro, i miei obiettivi erano il divertimento, lo sport e le donne. In quel periodo finì il mio primo matrimonio […] Non rinnego nulla del mio passato e del mio ambiente, né mi sento di giudicare nessuno; piuttosto rinnego con convinzione molte cose che ho fatto, soprattutto nell’ultimo periodo della mia esistenza, quando sono stato travolto dalla sofferenza“. Si riferisce alla morte del padre.

Finché nel 2009, precisamente il 3 gennaio, qualcosa accade nella sua vita: “Stavo molto male e durante una serata di trasgressione ho buttato all’aria ogni cosa, ho mandato tutti a quel paese ed ho cominciato a pregare, recitando una Ave Maria che inspiegabilmente mi è uscita in modo spontaneo dalla bocca. Ho provato un’emozione ed una gioia incredibili, impossibili da spiegare. Dopo qualche giorno sono andato a Medjugorje a ringraziare la Madonna perché era evidente il collegamento tra la mia preghiera e la Sua Persona. Da quel momento è iniziata una nuova vita, nella quale sono aumentate le tentazioni, ma è cresciuta anche la mia resistenza al male e la capacità di non cadere”.

Una nuova vita

Da allora Paolo Brosio si è calmato e qualche anno fa sembrava aver trovato l’amore con una ragazza di molti anni più giovane, una quarantina. Tutti ricordano la bella Maria Laura De Vitis, con la quale ha avuto una chiacchierata frequentazione venuta fuori durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020.

Grande fede lui, ma nessuna lei. Maria Laura, che si è professata atea, è stata anche protagonista assieme al maturo compagno di un viaggio organizzato da Le iene a Medjugorje nella speranza di una sua conversione, che non è avvenuta.

Paolo Brosio: la scoperta agghiacciante

Durante un’intervista a Novella 2000 il giornalista ha fatto riferimento a questa incredulità della sua giovane fidanzata e ha spiegato: “Ha litigato con la fede perché a 8 anni ha perso il padre…Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più…Per lei è stato un vero e proprio choc”.

I due comunque dopo circa un anno si sono lasciati. Successivamente la ragazza ha partecipato a La Pupa e il Secchione ed è tornata sull’argomento facendo commuovere tutti: “Avevo otto anni quando mio padre è scomparso. Sono sedici anni che è volato in cielo ed è diventato il mio angelo custode, ma ora il ricordo è sempre più appannato, ho pochissimi ricordi di lui, la presenza e il suo viso non ce l’ho più presenti. Non mi immagino lui che cammina o che fa cose”.