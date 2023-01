Giovanni Ciacci, a distanza di mesi passa alle vie legali: “Marco Bellavia non era depresso al Gf Vip”

L’ex gieffino Giovanni Ciacci torna a parlare della vicenda Marco Bellavia e questa volta si rivolgerà ad un avvocato

Tutti ricordano ciò che è accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip qualche mese fa con la vicenda Marco Bellavia. L’ex volto di Bim Bum Bam è stato costretto ad abbandonare il reality a seguito del comportamento di alcuni coinquilini, quasi tutti a dire il vero.

Colpito da alcuni episodi di forte depressione che hanno provocato un vero crollo psicologico, Marco ha chiesto aiuto più volte agli altri vipponi, ricevendo in cambio solo atti di bullismo, parole di scherno e derisione e in alcuni casi aggressioni verbali ingiustificate. Episodi vergognosi che hanno suscitato l’ira del web e hanno portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione di Giovanni Ciacci tramite televoto flash.

Sembra però che i provvedimenti presi non siano stati sufficienti e che gli autori di questi comportamenti a dir poco condannabili non abbiano ben compreso la gravità della cosa. Ogni tanto quindi si torna a parlare di quanto successo, e l’ultimo a farlo è stato proprio Giovanni Ciacci.

Giovanni Ciacci passa alle vie legali

Giovanni Ciacci una volta tornato in studio ha raccontato ad Alfonso Signorini di essere stato preso di mira sui social dai cosiddetti haters che lo hanno riempito di insulti e minacce per quanto accaduto, nonostante abbia chiesto scusa a Bellavia. Ma ora è intervenuto sul suo profilo con un lungo post in cui sostiene che l’ex coinquilino non avrebbe sofferto di depressione e che lui non avrebbe bullizzato nessuno.

Ha scritto: “Sono stato tacciato di bullismo (parola che non mi appartiene). Quali sono gli atti dove io (ed aggiungo anche gli altri componenti della casa) avremmo bullizzato Marco? Per quello che riguarda me partecipando ad un gioco ad eliminazione (come da regolamento) cercavo di eliminare un concorrente che gareggiava come tutti gli altri”.

Nessuna depressione per Marco Bellavia

E continua: “Perché parlate di Marco Bellavia malato di depressione e quindi bullizzato perché depresso? Ditemi, cosa è stato fatto a Marco di così abominevole da essere così bullizzati e bersagliati sui social? Secondo dichiarazioni da lui fatte (Pomeriggio 5 e altre testate) non ha sofferto di depressione nella casa né ha subito bullismo, ma ha avuto un crollo dovuto alla mancanza di sonno e panico da televoto”.

Lo stylist quindi minaccia di voler passare alle vie legali: “Uno gioca come vuole, usando tattiche, modi e maniere secondo la sua strategia. Se ho offeso Marco in qualche maniera chiedo nuovamente scusa, ma forse dopo le dichiarazioni fatte da lui qualcuno deve chiedere scusa a me e agli altri concorrenti che hanno subìto intimidazioni, offese, minacce di morte e quant’altro tramite social e tramite stampa. Per non parlare delle ripercussioni terribili che ho ed abbiamo avuto sul nostro lavoro. Lavoro, che a voi piaccia o no, fatto di anni di sacrifici, dedizione e impegno. Con il mio avvocato abbiamo deciso di procedere per vie legali contro tutte le persone che hanno incitato all’ odio, offeso o denigrato sia via web che a mezzo stampa. Sarà una battaglia lunga ma doverosa”.