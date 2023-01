Amadeus, qualcuno (famoso) spiffera il loro clamoroso litigio: “Non mi parla più da quando…”

Un personaggio famoso svela che dopo un brutto litigio Amadeus non gli parlerebbe più e non vuole sentire ragioni

Conosciamo Amadeus da tempo e lo abbiamo sempre visto con il sorriso sulle labbra, pronto alla battuta e allo scherzo con i concorrenti dei suoi numerosi game show.

Il simpatico conduttore è anche direttore artistico del Festival di Sanremo da alcune edizioni, ed è pronto a partire con la prossima che inizierà tra qualche settimana. Eppure, nelle ultime ore è venuta fuori la notizia che dopo aver avuto un diverbio con un personaggio famoso, Amadeus ha troncato ogni rapporto con lui. Di chi si tratta? E cosa è successo?

“Amadeus non mi parla più”

Un personaggio che tutti abbiamo conosciuto ha raccontato di non avere più nessun rapporto con Amadeus dopo alcune frasi che forse sarebbero state fraintese, e che questi non gli avrebbe addirittura nemmeno dato la possibilità di spiegarsi e chiarire.

Parliamo di Marco Salvati, autore di diversi programmi televisivi e volto noto del programma di Paolo Bonolis Avanti un Altro! dove ha ricoperto per lungo tempo anche il ruolo di giudice di gara. L’uomo, intervenuto a Casa Pipol, ha rivelato: “Non parlo di Sanremo. È successo un incidente che a me è dispiaciuto molto. Ne parlo per la prima volta. L’anno scorso ho scritto un post dove era semplicemente scritto ‘Dite quello che volete su Amadeus come presentatore, però rimane il direttore artistico più bravo di sempre’. Io ho lavorato pure con Bonolis e Pippo Baudo. A prescindere dalle critiche che gli si potevano fare come conduttore. Mi ha tolto il segui da tutti i social. Poi il profilo è gestito da due, quindi non so… Ci sono rimasto malissimo”.

Salvati si riferisce al fatto che Amadeus condivide il suo profilo Instagram con la moglie Giovanna Civitillo. Quindi continua: “Gli mandai anche un messaggio di chiarimento sotto consiglio di qualcuno, al quale lui non mi ha mai risposto. Mi sono ripromesso di non parlare più di Sanremo”.

Nessuna spiegazione

Ovviamente l’autore avrebbe provato a chiedere spiegazioni ma sostiene che nessuno gli abbia mai risposto: “Ho chiesto informazioni. Ho chiesto il perché. Lo conosco da una vita e secondo me, davvero, come direttore artistico è il più bravo degli ultimi anni. Gli riconosco una capacità incredibile. Il mio era davvero un complimento di cuore. Credo che sia stata percepita solo la prima parte, che era a sua difesa, perché leggevo dei commenti che non gradivo”.

Insomma secondo Marco Salvati si tratterebbe solo di un grosso equivoco che vorrebbe chiarire ma di non averne avuto mai il modo. Infatti aggiunge: “Gli mandai anche un messaggio di chiarimento, sotto consiglio di qualcuno, al quale lui non ha mai risposto. E così, mi sono ripromesso di non parlare mai più di Sanremo, perché poi succede che fai un complimento e l’interessato la prende come un’offesa”. Chissà che ora non arrivi finalmente questo chiarimento.