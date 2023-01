Luca Salatino rientra nella casa del Grande Fratello Vip: la reazione degli altri coinquilini

L’ex tronista Luca Salatino di nuovo tra i suoi amici nella casa del Grande Fratello Vip. Come hanno reagito i vipponi?

Tra i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip Luca Salatino ha lasciato un buon ricordo e un’ eredità, quella della cucina. Il ragazzo, che è cuoco nella vita, dentro la Casa si è occupato dei pasti dei reclusi e prima di uscire ha designato a suoi eredi Milena Miconi e Davide Donadei, lasciando loro l’onere.

Durante la sua permanenza l’ex tronista ha attraversato però momenti di sconforto e depressione per la mancanza della sua amata Soraia. Tanto che alla fine ha deciso di abbandonare il gioco a dicembre spiegando ad Alfonso Signorini: “Questa avventura mi ha dato tanto, ma è giusto che questo percorso lo faccia chi tutti i giorni sta qui con il sorriso e si diverte. Provo a mettercela tutta ma non riesco a essere me stesso”.

L’abbandono

Arrivato psicologicamente allo stremo, Luca ha sentito di non avere più nulla da dare al gioco e di star vivendo male l’esperienza, così dopo le parole: “E’ un percorso bellissimo, ma al di là di quello che mi ha insegnato è giusto che è un percorso che fa chi ha tutti i giorni il sorriso in bocca e vuole farlo. Non riesco più essere me stesso, a mettercela tutta” è uscito. E si è ricongiunto alla sua fidanzata.

Una volta fuori Salatino ospite a Casa Chi ha ricordato la sua esperienza: “Sono sincero, un po’ mi manca. È un’esperienza molto forte al di là di quello che può sembrare da fuori. Il mio sogno è la cucina, costruire una famiglia piano piano. A livello lavorativo, quello che avevo prima, ho adesso. Per me queste rimangono esperienze e basta, ti danno maggiore visibilità, ma quello che era il mio sogno lo è ancora”. E confessa di aver preso casa con Soraia: “Abbiamo preso casa a Como, stiamo facendo tutti i giri per i mobili, la cucina, il salone”.

Il ritorno nella Casa di Luca Salatino

Ma allora, come mai Luca Salatino ha deciso di tornare nella casa del Grande Fratello Vip? In realtà non lo ha fatto. Si è trattata di una divertente imitazione della splendida Milena Miconi durante il GF Game Night.

Munita di parrucca, la Miconi si è collegata dal confessionale mentre in studio presentano come sempre Alberto De Pisis e i due Edoardo a commentare e interagire con gli “ospiti”.

Una divertentissima puntata in cui “Salatino” dopo essere rimasto incantato da alba e tramonto intona una canzone sofferta per la sua cara Soraia lontana, esprimendo tutto il suo dolore per il distacco. Esilarante, come sempre.