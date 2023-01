Ieri erano una semplice famiglia, oggi sono la più forte di tutta Italia: ecco chi sono

Riuscite a capire chi è la celebre famigliola che vedete nella foto in bianco nero? Scopriamolo insieme.

Come potete immaginare si tratta di una immagine scattata moltissimi anni fa, ma la famiglia ancora oggi è considerata una delle più note e iconiche del Bel Paese. Infatti anche i tre bambini presenti nell’immagine, a modo loro hanno intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo.

Una bella famiglia quindi che è riuscita farsi valere con il suo talento e carisma da vendere. Nella foto non è presente il marito della donna e padre dei bambini, ma sappiate che si tratta di un’artista famosissimo. Allora avete indovinato?

Chi è la famiglia della foto?

Se ancora non avete capito di chi stiamo parlando, è giunta l’ora di svelarvelo. La famiglia immortalata nella foto non è altro che quella di Adriano Celentano, anche se lui in questo scatto è assente. Comunque è presente il resto della famiglia, quindi la moglie Claudia Mori e i tre figli della coppia, Giacomo, Rosita e Rosalinda.

Nonostante ora i due coniugi sembrano andare d’amore e d’accordo negli anni anche loro hanno affrontato dei periodi brutti. Uno fra tutti il tradimento del noto cantante l’attrice italiana Ornella Muti. La Mori però avrebbe dato la colpa a sé stessa riguardo la storiella extraconiugale intrapresa da Celentano. Questo perché in passato la donna avrebbe fatto soffrire molto il marito, il quale avrebbe deciso di cercare conforto altrove.

Per quanto riguarda i figli della coppia, convolata a nozze nel 1964, anche loro in un modo o nell’altro hanno avuto qualche esperienza nel mondo dello spettacolo. Rosita, la primogenita, ha intrapreso la carriera di conduttrice, ruolo che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico. Nel corso degli anni ha preso le redini di vari programmi. Uno fra tutti, il Festival di Sanremo, che la donna ha presentato nel 1989.

Giacomo invece, più piccolo della sorella maggiore di un anno, ha provato per diverso tempo a cantare, cercando in qualche modo di imitare la carriera del padre. Però, dopo esserci reso conto che non riusciva ad ottenere il successo sperato, si è dato alla scrittura.

La piccolina di casa, Rosalinda, che ora ha 54 anni, lavora da molti anni come attrice, anche se in passato ha avuto qualche esperienza nel campo musicale, partecipando perfino al Festival di Sanremo con la canzone L’età dell’oro. Riuscì ad arrivare in finale nella sezione giovani. Dopo aver passato alcuni anni fuori dai riflettori, lo scorso anno è tornata sul piccolo schermo ma nei panni di concorrente di Ballando con le stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci.