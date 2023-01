Da bambino sguardo ribelle, oggi fa la storia con le sue canzoni: ecco chi è

I bambini sviluppano presto dei lati caratteriali che poi si portano dietro per tutta la vita. Infatti, il piccolo nella foto ha mantenuto quello sguardo ribelle e un po’ perfetto. Oggi sta scrivendo una pagina di storia della musica.

Sono in molti a domandarsi com’erano i loro cantanti o attori preferiti quando erano molto piccoli e a desiderare di vederli.

Alcune persone cambiano molto nel corso del tempo, passando da un aspetto non proprio gradevole a quello di un sex symbol.

Altri invece sono praticamente identici e possono essere riconosciuti a prima vista, senza avere alcun dubbio.

Voi avete riconosciuto chi è quel bambino nella foto? È un cantante famosissimo.

Ecco chi è il bambino ribelle nella foto: si è proprio lui

Quel bambino dallo sguardo furbo e ribelle sta scrivendo la storia della musica italiana nonostante la sua giovane età. Fa parte dei Maneskin e stiamo parlando proprio di Damiano. Il grande successo per il cantante arriva grazie alla partecipazione a X-Factor. Il gruppo incredibilmente non vince il programma ma di lì a poco inizia la sua ascesa tra le star della musica. Infatti, iniziano ad avere un’incredibile visibilità a livello mondiale che li porta in poco tempo a essere super conosciuti a livello internazionale. Infatti, hanno persino aperto una delle tappe statunitensi dei Rolling Stone. Inoltre, hanno vinto il festival di San remo e quello stesso anno anche l’Eurovision, stupendo il mondo intero con la loro energia e la loro bravura.

Damiano inoltre è anche considerato da tutti un sex symbol. Infatti, il ragazzo è molto bello e affascinante. Cura molto il suo look che si orienta sullo stile un po’ androgino. Su di lui il prof di religione racconta: “Che fosse un predestinato a salire su un palco e cantare davanti a milioni di persone. l’abbiamo capito quel giorno che nell’aula magna del Liceo intonò ‘Your song’ di Elton John… Oh, venne giù la scuola. Un trionfo, le ragazzine non volevano più lasciarlo andar via”.

Il ragazzo ha pubblicato di recente una foto che lo ritrae bambino sui social il ragazzo che mostra come sia sempre stato un ribelle. Infatti, nella capture scrive: “Ho sempre saputo il fatto mio”. Sembra che il ragazzo abbia sempre un po’ sofferto le regole e le imposizioni. Infatti, ha raccontato: “A un certo punto andare male a scuola era una cosa voluta, mi stava strettissimo rimanere seduto sei ore ad ascoltare uno che raccontava cose. Io volevo saltare sul tavolo dei giudici e spaccare tutto”.