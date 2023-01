‘Ma come si è ridotta dopo il divorzio?’: Ilary Blasi completamente irriconoscibile

Alcune ore fa la conduttrice laziale ha postato una foto sul suo profilo dove però è a dir poco irriconoscibile.

Non è passato molto tempo da quando Ilary Blasi e Francesco Totti si sono detti per sempre addio. Una coppia che sembrava solida e duratura e invece dopo ben 17 anni i due hanno annunciato la loro separazione.

Un notizia arrivata all’improvviso anche se alcuni rumors su una loro possibile crisi giravano già da tempo. Infatti secondo alcune indiscrezioni l’ex capitano dell Roma tempo fa avrebbe avuto un flirt con la sua attuale compagna Noemi, ancor prima che i coniugi si separassero.

Questi ultimi nell’ultimo periodo sono tornati sotto nuovamente i riflettori a causa di alcuni termini del divorzio, che si sta discutendo in questi giorni in tribunale. Uno scontro a colpi di Rolex e presunti assegni di mantenimento.

Infatti, dalle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che Ilary si sarebbe tenuta la collezione di Rolex di Totti, mentre quest’ultimo avrebbe accusato la moglie di volere un notevole assegno di mantenimento che includerebbe anche i suoi due amatissimi felini, Alfio e Donna Paola. A prescindere che queste informazioni siano o meno false, stanno facendo discutere i fan della coppia, alcuni dei quali si sono schierati con la ex letterina, altri invece hanno preso le difese dell’ex attaccante.

Come si è ridotta Ilary Blasi?

Correva l’anno 2005 quando Ilary e Francesco sono convolati a nozze e da quel momento sono diventati una delle coppie più celebri e apprezzate dello star system, grazie anche alla loro simpatia e al loro carisma. Una storia che però si è spezzata alcuni mesi.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Blasi sarebbe rimasta nella loro abitazione romana, insieme ai tre figli della coppia, Christian, Chanel e Isabel, la piccolina di casa. Totti invece avrebbe fatto le valigie e si sarebbe trasferito a casa della compagna. Mentre quest’ultimo è nuovamente impegnato, anche la conduttrice non è stata da meno. Sembrerebbe infatti che abbia conosciuto un nuovo uomo. Si chiamerebbe Bastian e già avrebbero spesso alcuni giorni insieme nella romantica Parigi.

Il volto di quest’ultimo però non è noto visto che Ilary avrebbe deciso di non rendere ancora nota la nuova relazione. Ma dalla foto che ha pubblicato sui social, dove conta oltre 2 milioni di followers, si vede che ha ritrovato la felicità. Infatti è molto raro vederla al naturale, senza un accenno di trucco, ma a quanto pare ha deciso di voltare definitivamente pagina, perfino con il suo look.