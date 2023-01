Vanessa Incontrada con l’uomo che le ha fatto ‘perdere’ la testa: è pioggia di commenti sotto il post

La conduttrice italo-spagnola è finalmente pronta per rivelare il suo nuovo amore. Ma di chi tratta esattamente?

In questi anni Vanessa Incontrada ha fatto innamorare milioni di persone con il suo carisma e la sua risata travolgente, una vera e propria forza della natura. Una carriera di successi, la sua, che non sembra arrestarsi.

Ha cominciato a lavorare come modella in Spagna dove è nata per poi trasferirsi appena maggiorenne a Milano, dove è riuscita a sfondare nel mondo della moda. Debutta sul piccolo schermo nel 1998 ma non passa molto tempo prima che alla Incontrada le venga affidata la conduzione di un programma.

Infatti nel 1999 prende le redini di Millenium al fianco di Michele Mirabella. Negli anni successivi presenta altri programmi e approda perfino in radio a RTL 102.5. Nei primi anni ‘2000 è alla guida di Non solo moda e di Sanremo giovani.

La carriera di Vanessa è estremamente variegata. Infatti in questo periodo si butta anche nella recitazione quando nel 2003 ottiene il ruolo ne Il cuore altrove, film di Pupo Avati. Due anni più tardi torna alla conduzione, ma stavolta le viene affidato il Festival 2005, programma targato Mediaset che presenta insieme a Fabio de Luigi.

La nuova fiamma di Vanessa Incontrada

La notorietà di Vanessa è cresciuta esponenzialmente con la conduzione di Zelig, il celebre show di Canale 5 che ha presentato insieme a Claudio Bisio. Insieme hanno preso le redini del programma dal 2004 al 2010, ma poi sono tornati nel 2021 per la diciannovesima edizione.

La Incontrada in questo periodo non è impegnata solo come conduttrice. Infatti dallo scorso anno è tornata sul piccolo schermo come protagonista di Fosca Innocenti, una serie targata sempre Canale 5, che ha riscosso un enorme successo, tanto da essere rinnovata per una seconda stagione. Vanessa veste proprio i panni di Fosca, la protagonista, che lavora come vicequestore di Arezzo. La questura dove si trova è gestita quasi esclusivamente da donne, che ogni giorno se la devono vedere con indagini e gialli di ogni genere.

la serie però segue anche le vicende personali di Fosca, che si è perdutamente innamorata del suo migliore amico Cosimo. Molti sono i fan che aspettano trepidanti di sapere come finirà la seconda serie, che si comporrà di ben 4 episodi. Il primo è andato in onda il 13 gennaio mentre l’ultimo verrà trasmesso venerdì 3 marzo. Insomma, mancano solo alcuni giorni alla fine. Chissà se sboccerà l’amore tra Fosca e Cosimo? Lo scopriremo presto.