Sabrina Ferilli, le scappatelle con lo storico amante: sapete chi è? Famoso tanto quanto lei

La bellissima Sabrina Ferilli per anni è stata l’amante di un volto molto famoso nella tv. La verità sul loro rapporto

Sabrina Ferilli incarna l’ideale della classica bellezza mediterranea; mora, formosa, sorriso disarmante e fisico prorompente. Che uniti alla sua spiccata simpatia dovuta anche alla “romanità” dei modi e dell’accento, la rendono più unica che rara nel panorama cinematografico italiano.

A 58 anni resta una delle attrici più affascinanti, e la sua carriera inizia da giovanissima, con piccoli ruoli agli inizi degli anni 90 finché con la pellicola La bella vita del 1994 si aggiudica il Premio Panorama al Festival di Venezia e il Nastro d’argento alla miglior attrice protagonista. Da quel momento la sua carriera prende il volo e tra serie, fiction, film e programmi come il recente Tu si que vales al fianco della sua cara amica Maria De Filippi, Sabrina è oggi un’affermata attrice di cinema e teatro.

Nella vita privata è stata sposata dal 2003 al 2005 con Andrea Perone, matrimonio finito a causa di un tradimento dell’uomo, e dal 2011 è sposata con Flavio Cattaneo. La Ferilli non ha mai avuto figli, per scelta.

La scelta di una donna

Sabrina Ferilli ha ribadito più volte di non aver voluto figli, come in una vecchia intervista al Corriere in cui ha confessato: “Ognuno fa quello che si sente di fare. Se avessi voluto un figlio a tutti i costi lo avrei fatto. Invece non è successo perché vuol dire che finora ho preferito altrimenti. L’amore materno si può anche distribuire a chi ne ha bisogno. Se fosse per me, prenderei 10-15 ragazzini a botta, li farei studiare, cercherei di trasmettere dei valori e delle certezze”.

Anche sull’amore ha le idee molto chiare: “Io penso che quando si supera lo stato adolescenziale, la sfera sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza […] Non credo molto alle relazioni che nascono quando si è giovani e poi durano sino alla morte. Se succede, è un miracolo. Nell’età matura conosci meglio te stesso e cosa stai cercando, quindi una storia nasce su una sintonia più profonda. Sempre se si è tagliati per la vita a due, perché non è detto”.

L’amante di Sabrina Ferilli

Ma Sabrina Ferilli è stata anche l’amante di un volto molto conosciuto del cinema nostrano. Un collega con il quale si è trovata spesso a recitare, e insieme hanno fatto scintille. Lui è sposato, è affascinante e ha un padre famoso. Parliamo di Christian De Sica.

I due ci hanno divertiti in tante pellicole nelle quali sono amanti o ex, dando vita a gag esilaranti, ma ovviamente parliamo solo di finzione. De Sica ha infatti ammesso qualche tempo fa che per lui la Ferilli è più di un’amica, è una sorella.