Fiorello, la dieta pericolosissima del conduttore: non mangia nulla

Fiorello e la pericolosità della dieta che lascia senza parole i fan e il pubblico in generale: ecco di cosa si è reso protagonista

Uno degli showman che hanno lasciato un segno indelebile nello spettacolo italiano e che ancora oggi conquista l’attenzione mediatica con la sua trasmissione Viva Rai 2, è proprio lui che non ha bisogno di grosse presentazioni, parliamo di Rosario Fiorello. L’uomo ha dimostrato la sua professionalità anche alla conduzione del Festival di Sanremo 2020 e 2021 insieme al suo amico Amadeus, dimostrando di saper affrontare anche le situazioni più infelici. Purtroppo, però, nonostante il successo, si è reso protagonista di un episodio che lascia tutti senza fiato.

Prima del successo, Fiorello ha assaporato cosa vuol dire la fatica per realizzare i propri sogni; infatti, egli ha svolto svariati lavori dal falegname al centralinista di pompe funebri fino al barman nei villaggi turistici. E proprio lì che per l’uomo arriva la svolta: un giorno ha sostituito il deejay nel villaggio scatenando un boom di risate.

In quella occasione ha anche svelato di aver imparato una lezione importantissima che ancora oggi lo accompagna nella sua vita e carriera: “non trattare male la gente, a non fare facili battute sulle signore anziane o sui signori sovrappeso. Ho sempre pensato, mi piacerebbe se al posto di quella signora ci fosse mia madre? No. Le battute è meglio farle sui potenti, su chi si può difendere”.

Oggi il suo programma Viva Rai 2 continua a conquistare tutti ottenendo un buonissimo livello di share, soprattutto inaspettato data la fascia oraria scelta per il programma. Un sacco di ospiti, momenti di intrattenimento e tantissime novità accompagnano lo spettatore che sceglie di seguire questo programma. Bisogna anche affermare che, qualche tempo fa, Fiorello si è reso protagonista di un episodio che ha creato non poche polemiche: il tutto riguarda il suo regime alimentare.

Fiorello e la dieta che fa preoccupare i fan

Oltre il suo talento e la sua capacità di intrattenere il pubblico in maniera brillante, di recente Fiorello si è reso protagonista di un episodio che ha preoccupato molto i fan e che è legato principalmente al suo regime alimentare. In una intervista, infatti, ha rivelato di non mangiare nulla per cena, destando non poche polemiche.

Questo tipo di dieta prende il nome di Dinner cancelling. Come si evince dal nome, questo porta a sacrificare un pasto principale come quello della cena, mangiando qualcosa in più durante la giornata.

A detta di molti, questa non è abitudine sana da poter seguire e in molti hanno polemizzato cercando di far riflettere lo showman. Sarà cambiato qualcosa?