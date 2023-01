“Luca Laurenti morto in un incidente”: la notizia girata in tutta Italia | Triste retroscena

Una triste notizia che riguarda la morte di Luca Laurenti è girata i tutta Italia: ma si tratta di verità o ennesima fake news?

Uno delle spalle tra le più stimate dal pubblico italiano che con la sua simpatia ha conquistato milioni di telespettatori è proprio Luca Laurenti. Da anni ormai forma un meraviglioso sodalizio artistico con uno che di esperienza di conduzione ne ha abbastanza e, nonostante gli anni, continua a raggiungere splendidi risultati, Paolo Bonolis. I due hanno condiviso tantissime esperienze artistiche come Avanti un altro, Tira e molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e molte altre. Di recente, una notizia drammatica ha fatto soffrire milioni di fan, ma si tratta di verità o finzione? Scopriamolo insieme.

Il suo talento è stato scoperto da Bonolis nel 1990, quando venne scelto per la nota trasmissione Urka insieme anche a Ela Weber. In una intervista recente, proprio Paolo Bonolis rispose alle domande dei giornalisti presenti circa il suo primo incontro con Luca Laurenti, svelando: “Cercavamo qualcuno che cantasse. Ad un certo punto entrò questo ragazzo con una busta di plastica del supermercato. Cantò un pezzo di Stevie Wonder molto difficile e rimanemmo sorpresi, lo prendemmo subito”.

Un uomo sempre felice, allegro e spensierato con una voce straordinaria. Luca Laurenti ha la capacità di cambiare voce quando canta e quando parla non fingendo assolutamente, anzi. Quando canta si trasforma e riesce a regalare momenti unici alla musica, ai presenti in studio e al pubblico in tv. Egli, oltre le famose trasmissioni insieme a Paolo Bonolis, ha anche lavorato con Maurizio Costanzo e Claudio Lippi per il format Buona Domenica.

Qualche tempo fa, nonostante la gioia che evade i cuori dei telespettatori circa il lavoro di Laurenti, è giunta una terribile notizia riguardante la morte dell’uomo. Ma è frutto di immaginazione o è la verità?

Luca Laurenti morto in un incidente: verità o fake news?

Una notizia che ha sconvolto e non poco i fan della nota spalla di Paolo Bonolis, Luca Laurenti, è stata la notizia di qualche tempo fa riguardante la sua morte causata da un incidente con il paracadute. Notizia incredibile ma davvero stiamo parlando dell’assoluta verità? Chiaramente no, si tratta di una gravissima fake news.

A diffondere la notizia è stato il sito IlMessangero, sito palesamente fake che si distingue dall’originale solo per una “n” in più. Ovviamente il sito di informazione non ha nulla a che fare con questo tipo di notizie che avrebbe riguardato in passato anche un altro comico, Checco Zalone.

Nonostante sia una bufala incredibile, i moltissimi fan di Luca Laurenti si sono molto preoccupati scatenando reazioni sul web. Una notizia davvero di pessimo gusto!