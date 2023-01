Monica Leofreddi, devastata dal brutto tumore: “Tutta la vita davanti..”

La conduttrice italiana ha rivelato durante l’intervista l’orribile malattia che ha dovuto affrontare. Scopriamo insieme i dettagli.

Monica Leofreddi è una delle conduttrici di maggior successo della Rai. Ha cominciato la sua carriera negli anni ’90 come presentatrice di programmi sportivi. Solo successivamente è approdata in altre trasmissioni cominciando a trattare tra le altre cose, anche di tematiche di attualità.

La donna è sempre stata molto riservata. Nel corso degli anni ha cercato di non rivelare dettagli sulla sua vita privata, ma durante un’intervista con Caterina Balivo ha scelto di raccontare di un triste episodio avvenuto diversi anni fa, superato grazie anche al sostegno della famiglia, d suo marito e dei suoi due figli.

L’orribile episodio di Monica Leofreddi

Nonostante non sappiamo molto della sua vita personale, poco tempo fa la presentatrice ha rivelato qualche particolare che fino a quel momento solo i familiari e agli amici più cari conoscevano. Durante il programma Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, La Leofreddi si è confidata con quest’ultimo raccontando di un triste episodio che le è capito qualche anno prima.

A quanto pare, quando ha accompagnato il marito a fare la mappatura dei nei, ha scoperto di avere un melanoma. Un duro colpo per la conduttrice romana, che a quel tempo aveva partorito la sua prima figlia da circa due mesi. Queste le sue parole: “… Mi è passata tutta la vita davanti… la dottoressa mi ha detto che avrei dovuto togliere un neo piccolissimo sotto l’addome…”.

Infatti alla presentatrice è stato immediatamente rimosso il melanoma, anche se la vicenda l’ha scossa profondamente. Durante l’intervista ne ha approfittato per parlare di questa orribile malattia e dell’alto tasso di mortalità che ha. Questo episodio però ha portato la stessa Monica a riflettere sulla possibilità di concepire un altro figlio.

Infatti ha aspettato ben 5 anni prima di pensare di averne un secondo. Oggi la presentatrice si è rimessa completamente e quando non è impegnata con il lavoro passa le sue giornate insieme al marito Gianluca, con il quale è convolato a nozze nel 2009. Come accennato in precedenza la coppia ha avuto due bambini, Riccardo e Beatrice.

Anche se alla donna piace mantenere una certa privacy, diversi anni fa è stata al centro della cronaca rosa per una relazione intrapresa con Antonello Venditti, con cui è rimasta per ben 9 anni. Un particolare che pochi conoscono, anche i due sono rimasti in ottimi rapporti.