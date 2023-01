Ricordate Karima di Amici? Oggi lei è irriconoscibile ma la figlia l’ha completamente scavalcata

Karima di Amici ha avuto molto più successo nel resto del mondo che in Italia. Ora sembra che sua figlia l’abbia addirittura scavalcata.

Karima Ammar è sicuramente una delle voci più belle uscite dal talent Mediaset Amici di Maria De Filippi. Infatti, con la sua timbrica particolare e la grande padronanza della tecnica, ha raggiunto un discreto successo negli ambienti jazz nazionali e internazionali.

Infatti, la ragazza ha pubblicato un disco anche a Los Angeles. Tuttavia, in Italia non ha proprio avuto il successo sperato e, tra tutti i concorrenti dei talent, il suo non è stato uno dei percorsi più fortunati.

Eppure, la donna non si arrende e continua a portare avanti la sua carriera da solista, collaborando anche con grandi artisti internazionali

Ora però arriva anche la figlia a farle concorrenze. L’ha completamente scavalcata.

La figlia di Karima di Amici supera completamente la madre: ecco chi è la piccola

La mela non cade mai troppo lontana dall’albero, come si usa dire. Infatti, è andata così anche per Karima e la sua bambina Frida. Infatti, la piccola sta ricalcando le orme della madre, cimentandosi nel canto. Al momento però lei è fermamente convinta a voler diventare una veterinaria, visto il suo grande amore per gli animali. La bambina ha partecipato all’ultima edizione dello Zecchino d’Oro, dove si è esibita con un brano scritto da Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti.

Francesca Fialdini, conduttrice della competizione canora, dopo aver mostrato al pubblico Frida, ha detto: “Questa ragazzina è molto sveglia… ma, mi sa che la tua mamma la conosciamo. Eh, vi divertite a casa a cantare. Lo diciamo chi è la tua mamma? Ma l’avrete riconosciuta tutti nel filmato, è Karima di Amici, una nostra amica”. La bambina è davvero molto sveglia e vivace. Inoltre, assomiglia moltissimo alla madre e sembra una ragazzina molto serena.

Nella sua presentazione ha raccontato al pubblico del piccolo schermo: “Ciao a tutti, io sono Frida! Ho 8 anni e vivo a Moncalieri con mamma, papà e due gattini, Gommino e Nani. Sono testarda e ho un grande senso del ritmo che ho ereditato dalla mamma. Praticamente ascolto musica da ancora prima di nascere! Adoro gli animali. Da grande farò la veterinaria e li curerò tutti! Sono sicura che questa esperienza allo Zecchino d’Oro mi regalerà tantissime emozioni! Allo Zecchino d’Oro canto Mambo Rimambo di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti e Andrea Casamento”. Ora non ci resta che aspettare di vedere se la sua carriera continuerà e se riuscirà ad avere gli stessi riconoscimenti internazionali avuti dalla madre.