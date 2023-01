Miss Italia in lutto: la bellissima è morta stroncata da un tumore

Una tragedia nel mondo delle Miss, morta giovanissima a causa di un brutto male. La notizia giunge inaspettata e sconvolge tutti

La notizia di una morte è sempre orribile e spaventosa, ma quando si tratta di una persona giovane fa ancora più male, come fosse una cosa contro natura.

Esattamente come quella che è arrivata negli ultimi giorni, la morte di una giovane Miss che si è spenta a soli 37 anni lasciando nel dolore il marito Carlo, i genitori e tutti gli amici e coloro che la amavano.

La morte della Miss

Si tratta di Antonella Fragiello, che abbiamo visto sul palco di Salsomaggiore nel 2004, anno in cui il titolo è andato a Cristina Chiabotto. La giovane napoletana è stata stroncata da un tumore, un cancro alle ovaie contro il quale non c’è stato nulla da fare, lo stesso tragico destino che aveva colpito anche la mamma. Poco prima di morire aveva scritto una dedica all’amato marito sui social, consapevole del destino infausto che stava per avverarsi.

Una dedica che racchiude tutto l’amore che una donna può provare per il suo uomo: “Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata a cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo”. Parole commoventi che straziano il cuore.

Ma ancora più commoventi sono state le parole del marito, affidate ad una lettera letta il giorno del suo funerale, il 23 gennaio. Pensieri su ciò che è stato e che non sarà mai più, nei quali si evince la lotta sostenuta dalla giovane, la speranza di guarire per poter vivere una vita normale fatta di piccole semplici cose.

La lettera

Queste un piccolo estratto, l’addio di Carlo: “Il giorno del nostro matrimonio mi scrivesti una lettera. Facesti un patto con Gesù: volevi guarire, guarire per me, per noi tutti. Ma alla fine non ce l’hai fatta. Te ne sei andata così, dall’oggi al domani, senza darmi il tempo di stringerti ancora e riempirti di baci. La tua assenza fa male, amore, fa tanto male. La tua assenza fa rumore. Questa casa è vuota. Nulla intorno a me ha più sapore”.

Parole lancinanti, di cui riportiamo un altro stralcio: “Sei stata la moglie migliore che potessi mai desiderare, la figlia che ogni padre vorrebbe, la sorella e l’amica che tutti vorrebbero. Ho sempre pensato, amore mio, che non conoscerti fosse come perdersi qualcosa di importante e profondo nella vita. Hai sempre avuto un desiderio: morire con dignità. Così è stato. Te ne sei andata come tu volevi”. Un lungo applauso e un lancio di palloncini bianchi hanno accompagnato Antonella Fragiello nel suo ultimo viaggio.