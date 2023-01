Caterina Balivo, la tragedia nelle ultime ore: la situazione è grave | Gli dovremo dire addio

Pessime notizie per Caterina Balivo: la scelta azzardata rischia di provocare rilevanti ripercussioni sulla sua vita professionale.

La fascinosa conduttrice partenopea Caterina Balivo ha rappresentato per molti anni un pilastro per la pubblica emittente, conducendo format di successo come la maratona benefica “Telethon”, “Unomattina” e lo storico “Detto fatto”.

Negli scorsi mesi l’ex modella ha abbandonato il solido carrozzone Rai per saltare a bordo della concorrente La7, di proprietà del gruppo Cairo Communications. Ha infatti accettato l’ingaggio al timone di un noto format, rispolverato peraltro dal passato del Biscione.

Caterina Balivo conduce attualmente “Lingo – Parole in gioco“, riproduzione maccheronica dell’omonimo originale statunitense, ed occupa la fascia access prime time di La7, ma senza apprezzabili riscontri di share.

Secondo recenti indiscrezioni, Cairo Communications avrebbe deciso di sospendere il neonato programma, di cui ha acquisito regolarmente i diritti, congelando al contempo l’attività della conduttrice.

Caterina Balivo messa in panchina dai vertici di La7

La storia di “Lingo” si rivela piuttosto sofferta: il format non è mai realmente decollato, subendo bruschi rimbalzi da un’emittente all’altra. Prodotto ultimamente da La7, in collaborazione con “Stand by me”, il quiz di linguistica è approdato sulla rete a partire dal 12 settembre del 2022, annoverando ad oggi un centinaio circa di puntate.

L’evidente flop di ascolti, però, ha condotto i vertici di La7 ad un repentino dietrofront: del resto, il programma non ha mai superato i 2 punti di share, registrando ascolti obiettivamente deludenti. Secondo il portale “TvBlog”, Cairo Communications avrebbe deciso di prorogare solo fino al 28 febbraio la messa in onda del programma, proponendo in seguito le repliche del “best-of”, almeno per le successive 3 settimane.

Il futuro della conduttrice

Secondo alcuni rumors, una guerra intestina avrebbe recentemente infiammato i corridoi di La7. Il direttore di rete Andrea Salerno vorrebbe infatti riconfermare una seconda stagione di “Lingo – Parole in gioco”, in aperto contrasto con la volontà del gruppo Cairo, intenzionato a tagliare i costi dedicati al progetto. D’altro canto, anche Mediaset aveva al tempo bocciato lo show, dopo due stagioni di ascolti fallimentari affidate al conduttore Tiberio Timperi.

Per Caterina Balivo, dunque, potrebbero arrivare tempi duri. La conduttrice ha infatti bruciato i ponti con Rai, e la sua permanenza a La7 appare quanto mai incerta. Certamente, l’emittente potrebbe in alternativa collocarla in nuovi format, magari più accattivanti e innovativi, promuovendola magari nella fascia serale di programmazione. Non resta che attendere un comunicato ufficiale da parte della rete, annuncio che decreterà inoltre il destino di Caterina Balivo all’interno del network.