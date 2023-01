Giovanni Ciacci, sputa veleno su due concorrenti e li smaschera: “Volevano fingere che…”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Giovanni Ciacci svela qualcosa su due concorrenti del reality

Giovanni Ciacci è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per recare un messaggio di inclusione e portare all’attenzione del pubblico il fatto che la condizione di sieropositività non deve essere stigmatizzata. Le persone sieropositive vivono come tutti gli altri e come tali devono essere trattate poiché oggi con la medicina che ha fatto passi da gigante l’aspettativa di vita è uguale a quella di chi è sano.

Ovviamente ciò non vuol dire che si può prendere sottogamba la sieropositività poiché comporta comunque uno stile di vita più attento e sotto cura perenne. Purtroppo lo stylist ha fallito la sua missione nel momento stesso in cui chiedendo comprensione, l’ha negata al coinquilino Marco Bellavia “colpevole” di soffrire di depressione. Bellavia si è ritirato per gli atti di esclusione e bullismo degli altri concorrenti, Ginevra Lamborghini è stata espulsa per delle frasi poco felici a lui rivolte e Ciacci è stato eliminato dopo un televoto flash per lo stesso motivo.

Le offese a Giovanni Ciacci

L’atteggiamento di Giovanni Ciacci non è piaciuto al pubblico e agli utenti del web che, sbagliando in ogni caso, lo hanno subissato di offese gratuite e minacce, come ha denunciato più volte sia in tv che sui social.

Durante un’intervista a Nuovo l’uomo ha ammesso di essere stato molto male per la reazione della gente e per ciò che continuano a dirgli tramite l’anonimato dei social: “Ho avuto brutti pensieri. Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado dallo psichiatra. La mia situazione è molto delicata. Perché devo pagare un prezzo così alto? Non ho fatto male a nessuno“.

Torna poi sulla sua partecipazione al reality e sulle motivazioni che lo hanno spinto: “Più della malattia, oggi c’è ancora il pregiudizio da combattere, la gente pensa che l’HIV si attacchi con un bacio, dormendo insieme, usando lo stesso bagno. C’è un’ignoranza tremenda. A un certo punto mi volevo ritirare dalla tv, perché ero demoralizzato. Un ex agente mi disse ‘Non lavori più perché sei sieropositivo’. Una mia collega lo aveva detto al direttore di rete per non farmi lavorare più. Lì mi è montata una rabbia incredibile e la voglia di venire al Grande Fratello per raccontare la verità”.

La confessione su due concorrenti

Ma evidentemente nella Casa non ha trovato l’accoglienza che credeva, e lancia anche delle accuse pesanti su due concorrenti. Secondo Ciacci due uomini avrebbero voluto fingere un flirt con lui per avere più visibilità nel Grande Fratello Vip.

Le sue parole non lasciano dubbi: “Due concorrenti mi hanno addirittura chiesto di fingere un flirt per avere visibilità, ma io non sono uno da storie finte. A parte Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Luca Salatino, gli altri mi consideravano un privilegiato. Come se essere sieropositivo fosse un vantaggio”.