Francesco Mariottini, oggi è uno schianto mozzafiato: ma vi ricordate com’era prima? Irriconoscibile

Ex allievo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, oggi Francesco Mariottini è un’altra persona. Come è cambiato

È entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi nella settima stagione nel lontano 2007, Francesco Mariottini, quella vinta da Marco Carta. Bravissimo ballerino, si aggiudica il premio della critica e, forte dell’esperienza acquisita danzando fin da piccolo, subito dopo entra nel musical IoBallo come professionista.

Da allora la sua carriera, lontana dalla televisione, prosegue nel ballo e diventa anche maestro di tecnica contemporanea e modern-jazz. Nel 2010 torna nella scuola in veste di ballerino professionista, e domenica 22 gennaio 2023 lo abbiamo visto ancora tra i ragazzi ma questa volta nelle inedite vesti di giudice per l’assegnazione della maglietta dorata del serale.

Tutti hanno potuto notare il grande cambiamento avvenuto nel giovane, che oggi ha quasi 40 anni ed è diventato un vero schianto. Biondo, anche se non chiaro come prima, fisico scolpito da anni di danza, Mariottini è davvero un bel ragazzo.

Il cambiamento di Francesco Mariottini

Oggi Francesco Mariottini oltre ad essere insegnante continua a calcare diversi palcoscenici; la sua ultima interpretazione è stata nel 2022, quando ha vestito i panni del Faust nell’omonima opera di Jean-Christophe Maillot. Nel corso di un’intervista a Sipario ha raccontato cosa vuol dire essere ballerini oggi: “Nella mia vita ho sempre avuto un pregio, la curiosità. Questo ha fatto sì che toccassi con mano anche dei mondi all’apparenza lontani. Non mi sono mai fermato davanti ai ‘paletti’ che spesso la società ti impone. Per esempio nel 2007 era considerato quasi da disprezzare il ballerino che dal teatro voleva sperimentare la televisione. L’accumulo di queste esperienze hanno formato il mio carattere e hanno riempito il mio modo di danzare”.

Aggiunge poi di aver raggiunto la piena maturità come ballerino: “La maturità di un ballerino arriva intorno ai 28/30 anni, quando inizi a percepire un filo meno di energia fisica e inizi ad usare meno l’istinto e più la coscienza del tuo corpo. […] In scena diventi vero. Secondo il mio parere la maturità di un ballerino è pari alla verità che trasmette su un palcoscenico”.

L’avventura con Gianni Sperti

Chi segue il talent Amici ricorderà sicuramente della brutta avventura capitata a Gianni Sperti durante un’esibizione proprio con Mariottini. L’ex ballerino ora opinionista di Uomini e Donne all’epoca è stato uno dei professionisti della scuola, fino al 2009. E quello che è accaduto durante un balletto è ormai storia.

Al centro studio per una esibizione Francesco, Gianni e un’altra ballerina professionista, Maria Zaffino. Mariottini, come avveniva all’epoca, è impegnato in alcune prese molto difficili e mentre il lancio della donna avviene senza difficoltà, quello di Gianni Sperti finisce con una rovinosa caduta di questi che atterra di faccia sul pavimento. Lo spettacolo è proseguito senza fermarsi, ma sicuramente il dolore deve essere stato molto forte.